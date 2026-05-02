Incidente mortale in una galleria della A7, la vittima è un motociclista di 26 anni

Genova. Incidente mortale sull’autostrada A7 Genova Milano nella galleria Dellepiane, all’altezza di San Cipriano.

L’incidente, nel quale è morto un ragazzo di 26 anni, motociclista, si è verificato intorno alle 17 di oggi, sabato 2 maggio. Il giovane era originario di Lecco, in Lombardia.

Il centauro ha perso il controllo della sua motocicletta ed è caduto a terra dopo essere rimbalzato contro la parete del tunnel. L’auto che era dietro di lui non ha potuto frenare in tempo e lo ha investito. Così secondo i primi rilievi della Polstrada ma la ricostruzione della dinamica è ancora in corso.

L’incidente, avvenuto all’altezza del chilometro 120, sta provocando code e un temporaneo blocco del traffico tra Bolzaneto e Busalla in direzione Nord.

Il centauro è apparso subito in condizioni molto gravi, il codice emesso per l’intervento è il rosso, il più grave.

Oltre all’automedica e alla Croce d’Oro di Manesseno è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco per velocizzare il soccorso e il trasporto in ospedale. Purtroppo il giovane è spirato sul posto.

Presente anche il personale di Autostrade. La tratta è una di quelle interessate dai cantieri inamovibili ma nel punto in cui si è verificato l’incidente il traffico viaggiava su due corsie e non era, al momento del fatto, particolarmente intenso.

I soli veicoli leggeri provenienti da Genova e diretti verso Serravalle/Milano dovranno uscire a Genova Bolzaneto percorrere la SS 35 dei Giovi e rientrare in autostrada alla stazione di Busalla.

Per le lunghe percorrenze provenienti da Genova e dirette verso Serravalle/Milano, si consiglia di percorrere la A10 Genova-Savona verso Savona e successivamente la A26 Genova-Gravellona Toce verso Gravellona Toce, poi la D26 Diramazione Predosa Bettole, dalla quale potranno rientrare in A7.

Nell’ambito del blocco del traffico, che in prima serata era ancora in atto, è scattata la distribuzione dell’acqua agli utenti in coda.

Quello di oggi è il quarto incidente mortale avvenuto dall’inizio del 2026 sul territorio della provincia di Genova e il primo in autostrada. Le altre vittime sono Marcello Venanti, 48enne che il 3 marzo, durante una gita in bici, si è schiantato contro un camion sulla strada provinciale 333. Prima di lui in provincia era morto Mario Parodi, pensionato di 66 anni per anni gestore del panificio di Avosso, travolto lungo la provinciale 226 in all’altezza di Ponte di Savignone,