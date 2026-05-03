Aggiornamento ore 15.30 – Sulla A12 intervento dei vigili del fuoco per un principio di incendio ad una vettura in transito tra Genova Est e lo svincolo con la A7. Code e rallentamenti verso Milano.

Aggiornamento ore 14.45 – Alle 14:15 circa, sulla A7 Serravalle️-Genova, nel tratto compreso tra Busalla e Isola del Cantone, in direzione Serravalle/Milano è stato risolto l’incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 105, in corrispondenza di un cantiere per lavori correttamente installato e segnalato. Attualmente, il traffico transita su una corsia e si segnalano 10 km di coda in direzione Serravalle.

Genova. Ancora incubo code sulle autostrade genovesi, oggi sotto pressione per il traffico del controesodo del lungo ponte del 1 Maggio e i tanti cantieri inamovibili rimasti sulle carreggiate: giornata da bollino rosso per il nodo di Genova. E poi gli incidenti. Questa mattina, poco dopo le 13, un’auto ha sbandato sulla A7 all’altezza di Ronco Scrivia, finendo sul guardrail.

L’incidente, secondo le prime informazioni, sarebbe stato causato da un malore che ha colpito un uomo di circa 70 anni alla guida della sua auto, mentre transitava nella tratta ad una corsia per senso di marcia e scambio di carreggiata. Sul posto è arrivata la polstrada e le ambulanze del 118. Intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco che ha trasporto l’uomo, probabilmente vittima di un ictus, presso il pronto soccorso del San Martino.

Immediate le conseguenze per la viabilità della A7, di fatto bloccata tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Al momento si registrano almeno 7 chilometri di code verso nord.

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Incendio auto sulla A12

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