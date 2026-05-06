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In mattinata

Incidente in un cantiere sulla A7, operaio investito da un mezzo di lavoro

È successo nel tratto compreso tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, il ferito è stato portato al Villa Scassi

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Foto d'archivio

Genova. Un operaio che stava lavorando all’interno di un cantiere sull’autostrada A7 è rimasto ferito martedì mattina dopo essere stato colpito da un mezzo di lavoro.

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. L’operaio, un uomo di circa 30 anni dipendente di una ditta che lavora in appalto per Autostrade, si è rotto una gamba ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, la polizia stradale e il nucleo Psal specializzato in incidenti sul lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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