Incidente in un cantiere sulla A7, operaio investito da un mezzo di lavoro

Genova. Un operaio che stava lavorando all’interno di un cantiere sull’autostrada A7 è rimasto ferito martedì mattina dopo essere stato colpito da un mezzo di lavoro.

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. L’operaio, un uomo di circa 30 anni dipendente di una ditta che lavora in appalto per Autostrade, si è rotto una gamba ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, la polizia stradale e il nucleo Psal specializzato in incidenti sul lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.