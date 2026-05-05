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Info mobilità

Tamponamento in A12, un ferito e traffico bloccato verso Genova

L’incidente ha coinvolto sette vetture all'interno della galleria Sant'Agostino al km 30

incidente autostrada

Genova. Tamponamento tra auto in A12, tra Chiavari e Rapallo verso Genova, nel pomeriggio di martedì 5 maggio.

L’incidente ha coinvolto sette vetture all’interno della galleria Sant’Agostino al km 30. Una persona è stata soccorsa dalle ambulanze e accompagnata in ospedale in codice verde. Sul tratto poco prima delle 15 si erano formati 4 km di coda: l’uscita consigliata verso Genova è Chiavari, per percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Rapallo.


Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

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