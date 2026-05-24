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Incidente in A12, otto feriti: quattro sono bambini

È successo nel primo pomeriggio in una galleria fra Carrodano e Deiva Marina

incidente a12
Foto d'archivio

Genova. Otto persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite in un incidente avvenuto domenica nel primo pomeriggio in una galleria fra Carrodano e Deiva Marina, lungo l’autostrada A12.

Due le auto coinvolte, che si sarebbero tamponate durante mentre percorrevano l’autostrada in direzione Genova. In un’auto erano presenti sette persone, nell’altra tre.

A restare feriti quattro bambini, non in pericolo di vita Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, i vigili del Fuoco della Spezia, tre ambulanze e le pattuglie della Polstrada di Brugnato. 

La carreggiata è stata chiusa per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso e il trasporto dei bambini all’ospedale Gaslini. Gli altri feriti sono stati accompagnati all’ospedale di Lavagna.

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