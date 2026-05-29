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Incidente in A10, riaperto il tratto Varazze-Albisola

Scontro tra un'auto e un camion in galleria. Lunghissime code sino a 12 km

Incidente in A10, scontro tra un camion e un auto. Chiuso il tratto Varazze-Albisola

Celle-Albisola. Incidente in A10: è stata riaperta attorno alle 17:30 l’Autostrada tra Celle Ligure e Albisola dopo l’incidente accaduto attorno alle 14,30 di oggi, 29 maggio, in direzione Ventimiglia. 

Coinvolti un’auto e un camion, con almeno 3 feriti, di cui due incastrati nel veicolo, all’altezza del km 34+600 nella galleria Pecorile.

Sono intervenute tre ambulanze, rispettivamente della Croce Oro Mare di Albissola e della Croce Rossa di Varazze, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. 

La coda è salita a 12 km prima della riapertura.

A chi viaggia verso Savona, è consigliato di uscire ad Arenzano rientrare in autostrada a Albisola dopo avere percorso la SS1 Aurelia. Sul posto è presente anche il personale di Autostrade per l’Italia. 

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