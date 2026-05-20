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Disagi

Incidente a Genova Ovest, scontro tra auto e mezzo pesante: code su A7 e A10

È successo subito dopo il casello all'inizio della galleria artificiale, non ci sono feriti

Generico maggio 2026

Genova. Incidente questo pomeriggio subito dopo il casello autostradale di Genova Ovest in uscita dalla A7. Per cause da chiarire un mezzo pesante e un’auto si sono scontrati lateralmente all’inizio della galleria artificiale.

È successo poco prima delle 16. Disagi al traffico con coda di 3 chilometri sulla A7 tra Bolzaneto e lo svincolo e ripercussioni anche sulla A10.

Allertata anche la Croce Oro di Sampierdarena giunta sul luogo dell’incidente con un’ambulanza, ma alla fine tutte le persone coinvolte hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto anche le pattuglie della polizia stradale. Non sono state attuate chiusure: il traffico è stato convogliato sulla corsia di sorpasso.

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