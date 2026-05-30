Inchiesta sulla polizia locale, i sindacati: “Accertare i fatti nel rispetto del Corpo”

Genova. ​Le organizzazioni sindacali CISL FP LIGURIA, UIL FP, CSA, DICCAP esprimono in una nota “la propria piena solidarietà e vicinanza ai colleghi appartenenti a un nucleo altamente specialistico della Polizia Locale che, in due distinti episodi avvenuti in momenti temporalmente lontani tra loro, sono stati esposti a una forte pressione mediatica e a una pubblica delegittimazione prima ancora che i procedimenti giudiziari facessero il loro corso”.

“​Le situazioni verificatesi hanno generato profonde preoccupazioni tra i dirigenti sindacali, i quali ravvisano elementi che meritano attenta valutazione rispetto a possibili dinamiche di sovraesposizione nei confronti di operatori impegnati quotidianamente in attività particolarmente delicate e complesse, svolte su solide basi giuridiche e operative.

​Riteniamo doveroso evidenziare come, a distanza di tempo, tali vicende non abbiano portato a conclusioni definitive da parte dell’Autorità Giudiziaria, né attraverso rinvii a giudizio né mediante provvedimenti conclusivi chiari e tempestivi. Nel frattempo, però, i colleghi coinvolti hanno subito conseguenze personali e professionali rilevanti, con inevitabili ripercussioni sul loro equilibrio operativo e umano”.

“​Ancora più grave è il clima di disagio che tali episodi stanno generando all’interno dell’intera categoria. La continua esposizione mediatica e la diffusione di giudizi sommari rischiano infatti di compromettere la serenità operativa degli agenti e di minare la credibilità di un Corpo che rappresenta il primo presidio di legalità e sicurezza urbana per la cittadinanza. ​La Polizia Locale di Genova, insignita della Medaglia al Valore Civile, opera quotidianamente al servizio della collettività con professionalità, responsabilità e spirito di sacrificio. Per questo motivo riteniamo inaccettabile che uomini e donne in divisa possano essere trasformati in strumenti di esposizione mediatica o bersagli di campagne che rischiano di compromettere non solo singole professionalità, ma l’intera funzione istituzionale del Corpo”

“​Come organizzazioni sindacali a tutela della categoria, chiediamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto, nel rispetto del lavoro della magistratura e delle garanzie previste dall’ordinamento, evitando ogni forma di processo mediatico anticipato.

​Difendere la dignità degli operatori significa difendere anche il diritto dei cittadini ad avere una Polizia Locale serena, autorevole e nelle condizioni di poter operare con equilibrio ed efficacia nell’interesse della sicurezza urbana”.