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La notte scorsa

Auto prende fuoco, le fiamme minacciano un palazzo: paura a Mele

La macchina ha preso fuoco per motivi ancora da accertare, e all'arrivo sul posto dei vigili del fuoco le fiamme erano già alte

Generico maggio 2026

Mele. Un incendio divampato su un’auto parcheggiata ha rischiato di andare fuori controllo la notte scorsa a Mele.

È successo in via Fondocrosa. La macchina ha preso fuoco per motivi ancora da accertare, e all’arrivo sul posto dei vigili del fuoco le fiamme erano già alte e avevano annerito la facciata del palazzo. All’interno non c’era nessuno, e nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Spento l’incendio è stata controllata l’abitazione soprastante, per accertare che le fiamme non avessero attecchito i travi del tetto. Sul posto anche il 118 e i carabinieri per le indagini.

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