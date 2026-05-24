Auto prende fuoco, le fiamme minacciano un palazzo: paura a Mele

Mele. Un incendio divampato su un’auto parcheggiata ha rischiato di andare fuori controllo la notte scorsa a Mele.

È successo in via Fondocrosa. La macchina ha preso fuoco per motivi ancora da accertare, e all’arrivo sul posto dei vigili del fuoco le fiamme erano già alte e avevano annerito la facciata del palazzo. All’interno non c’era nessuno, e nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Spento l’incendio è stata controllata l’abitazione soprastante, per accertare che le fiamme non avessero attecchito i travi del tetto. Sul posto anche il 118 e i carabinieri per le indagini.