Brucia locale in corso Italia: in fiamme la cucina degli Sporting. L’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Momenti di apprensione la scorsa notte in corso Italia dove si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un noto locale della passeggiata, per fortuna senza feriti.

L’incendio è scoppiato intorno alle tre e mezza del mattino presso lo stabilimento Sporting Club, in lungomare Lombardo. A dare l’allarme due ragazzi di passaggio. Il locale, situato sulla spiaggia nei pressi di San Giuliano, era al momento chiuso e grazie all’intervento dei vigili del fuoco i danni sono stati ingenti ma limitati ad una parte dei locali cucina e a qualche struttura esterna in legno.

L’incendio è stato spento in circa trenta minuti, mentre la corsia di levante di corso Italia è rimasta chiusa circa un’ora e mezza. Sul posto, per precauzione, anche le ambulanze della Croce Bianca Genovese.

Sono in corso gli accertamenti per appurare l’origine e la natura del rogo, presumibilmente innescato da un cortocircuito di un’insegna luminosa, che ha causato ingenti danni ad una porzione dei locali adibiti a bar. La polizia ha fatto i rilievi del caso per capire se invece ci possano essere responsabilità umane.