  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nella notte

Brucia la carta in un capannone per il riciclo dei rifiuti: l’intervento dei vigili del fuoco

Determinante l'impiego del carro schiumogeno, un mezzo specifico per l'estinzione di materie solide che ha permesso di soffocare le fiamme in modo rapido ed efficace

incendio vigili del fuoco notte

Genova. Un incendio è divampato la scorsa notte a Sant’Olcese, interessando lo stabilimento di una ditta specializzata nel riciclo di rifiuti. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del comparto dedicato allo stoccaggio della carta, alimentate dalla natura infiammabile del materiale accumulato. L’allarme è scattato immediatamente, richiedendo una mobilitazione coordinata per evitare che il rogo si propagasse al resto dell’impianto.

Sul posto i Vigili del Fuoco, intervenuti con un imponente dispiegamento di mezzi e uomini. Insieme a due squadre operative, sono giunti una autobotte e un carro attrezzato con riserva d’aria respirabile per garantire la sicurezza del personale tra i fumi della combustione. Fondamentale si è rivelato l’impiego del carro schiumogeno, un mezzo specifico per l’estinzione di materie solide che ha permesso di soffocare le fiamme in modo rapido ed efficace.

Grazie alla rapidità delle operazioni, durate circa un’ora e mezza, i soccorritori sono riusciti a domare il rogo e a circoscrivere i danni alla sola area interessata. Una volta messa in sicurezza la zona e completate le operazioni di smassamento della carta, la situazione è tornata sotto controllo per la conta dei danni

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.