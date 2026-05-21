Incendi, rapine e maxi-furti: a Palazzo Doria Spinola premiati gli agenti della polizia

Genova. Si è svolta mercoledì mattina, nella Sala del Consiglio Metropolitano di Palazzo Doria Spinola a Genova, la cerimonia di consegna delle Medaglie di Commiato al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza, insieme al conferimento di riconoscimenti premiali ad operatori distintisi in attività di polizia giudiziaria, soccorso pubblico e contrasto alla criminalità.

L’iniziativa, organizzata in continuità con le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ha coinvolto funzionari e operatori provenienti dalle diverse articolazioni della Questura di Genova e dei commissariati, compresi quelli di Chiavari e Rapallo, oltre ai familiari dei premiati. Per ragioni organizzative la cerimonia è stata suddivisa in due momenti distinti.

Nel corso dell’evento sono state consegnate le Medaglie di Commiato conferite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza al personale che ha concluso la carriera, con qualifiche comprese tra Primo Dirigente e Assistente. Un riconoscimento simbolico che valorizza il percorso professionale e il servizio svolto nel corso degli anni.

Le Medaglie di Commiato sono state consegnate dalla questora Silvia Burdese che ha poi consegnato unitamente ai singoli dirigenti alcuni riconoscimenti. Un encomio è stato attribuito a un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per essere intervenuto in un incendio divampato da alcune auto in sosta, riuscendo a mettere in salvo una donna e la figlia di quattro anni rimaste intrappolate nel loro appartamento invaso da fumo e fiamme.

Premi anche per diverse attività investigative e operative svolte sul territorio genovese: la Squadra Mobile è stata riconosciuta per una serie di arresti legati a cinque furti in abitazione nel quartiere di Albaro, con il recupero di circa mezzo milione di euro in contanti. Al personale del Commissariato Prè sono state assegnate tre lodi per l’arresto degli autori di una rapina ai danni di un minore nei pressi dei Giardini Tito Rosina, durante la quale la vittima era stata aggredita con spray urticante.

Ulteriori riconoscimenti hanno riguardato operatori impegnati in un servizio di ordine pubblico durante un concerto in Piazza della Vittoria, concluso con l’arresto di un uomo responsabile di rapina impropria, e il personale del Commissariato San Fruttuoso per un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di circa sei etti di cocaina nascosti in un’area verde. Una lode è stata infine assegnata al Commissariato di Rapallo per un intervento di messa in sicurezza di un edificio interessato da un incendio partito da un cassonetto.