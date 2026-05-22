In piazza Don Gallo la messa di don Ciotti per ricordare “il prete di strada”

Genova. «Uno dei miei grandi rammarichi è non poter vivere questa esperienza da sindaca con don Gallo. Sarebbe stato importante averlo a fianco come guida in questa città, a darci consigli, a parlarci. Ma anche se non potrò avere questo privilegio, mi sento onorata di poter rivivere i suoi messaggi e i suoi gesti attraverso la sua comunità, attraverso chi lo ha conosciuto e chi ha vissuto con lui. I suoi sono stati i gesti e i messaggi di una Chiesa che si ricorda sempre che deve stare dalla parte degli ultimi e quella è la Chiesa a cui guardiamo con ispirazione, con fede. Vogliamo seguire quel ricordo e quella via”.

Lo ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, questa sera in piazza don Gallo, al termine della Santa Messa celebrata da don Luigi Ciotti, nel 13esimo anniversario della scomparsa di don Andrea Gallo.

La celebrazione ha segnato l’avvio del progetto culturale “Dimmi chi escludi”, organizzato dalla Comunità di San Benedetto al Porto per ricordare il suo fondatore, che culminerà sabato 30 maggio con il concerto in piazza Matteotti a partire dalle 16.

“‘Dalla solitudine alla festa’ non è una celebrazione nostalgica: è una chiamata, è la città che vogliamo. In piazza, insieme. Nessuna persona esclusa!” ricorda Marco Malfatto, presidente della Comunità.

Gli altri eventi:

Sabato 23 maggio dalle 20:00 in piazza del Carmine ci sarà una serata di musica e spettacolo che vedrà sul palco I Gini Paoli, seguiti da Moni Ovadia insieme a Giovanna Famulari, dal DJ set di Bunna (Africa Unite) e da Alla.

Sabato 30 maggio l’appuntamento è dalle 16 in piazza Matteotti, per una line-up ricca e variegata:

Cristina Nico

Dente

Doolia

Era Serenase + Lowtopic

Ex-Otago

Federico Sirianni

Gian Maria Accusani (Sick Tamburo e Prozac+)

Irene Buselli

Ministri

Roberta Barabino

Samuel dei Subsonica

Sandri

Stellare

The Andre

Tommi Scerd

Tre Allegri Ragazzi Morti

Vinicio Capossela

Willie Peyote