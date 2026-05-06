In Liguria raccolte in un anno oltre 5mila tonnellate di pneumatici fuori uso per il riciclo

Genova. In Liguria, il sistema di raccolta e riciclo degli pneumatici fuori uso coordinato da Ecopneus, società senza scopo di lucro e principale operatore per la gestione e il recupero di questi rifiuti, ha raccolto e avviato al riciclo 5.367 tonnellate di pneumeatici su tutto il territorio regionale nel 2025.

Un quantitativo equivalente a circa 580mila pneumatici da autovettura che, se disposti in fila, coprirebbero una distanza pari a circa 2,2 volte la lunghezza della costa ligure, da La Spezia a Sanremo.

Questo risultato è stato raggiunto grazie a un sistema che ha permesso di soddisfare 2.080 richieste di prelievo presso i punti di raccolta sul territorio della regione, tra gommisti, stazioni di servizio e autofficine.

I dati della regione si inseriscono in un quadro nazionale più ampio, che nel 2025 ha visto Ecopneus raccogliere complessivamente 199.408 tonnellate di pneumatici fuori uso su tutto il territorio italiano, superando del 23% il target stabilito per legge. Questo risultato ha consentito non solo di raggiungere gli obiettivi ordinari, ma anche quelli straordinari definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a sostegno della piena operatività del sistema nazionale di gestione e del mercato del ricambio. Nel corso dell’anno, il sistema ha inoltre garantito un presidio costante del territorio, evadendo circa 52mila richieste di prelievo presso oltre 20.300 punti di generazione distribuiti in tutta Italia.

“I risultati raggiunti nel 2025 confermano la capacità del sistema di garantire un servizio stabile, efficiente e pienamente operativo su tutto il territorio nazionale. Il sistema risponde puntualmente alle esigenze dei diversi contesti locali e assicura una raccolta capillare anche nelle aree più complesse, con l’obiettivo di supportare concretamente gli operatori della filiera. Continueremo a lavorare insieme a istituzioni, imprese e operatori per consolidare i risultati raggiunti e favorire lo sviluppo degli impieghi della gomma riciclata, elemento chiave per la piena valorizzazione dei Pfu”, ha dichiarato Giuseppina Carnimeo, direttrice generale di Ecopneus.

“Il nostro modello operativo si basa su un sistema strutturato di partner diffusi sul territorio, che include 23 aziende attive nella raccolta e nel trattamento dei PFU. Questa impostazione consente di rendere la filiera più efficiente e di mantenere standard qualitativi costanti e controllati. A caratterizzare il sistema è inoltre la piena tracciabilità dei flussi: attraverso la piattaforma gestionale I-Smart, ogni movimentazione dei PFU viene monitorata in modo puntuale lungo l’intero ciclo, dalla raccolta fino al trattamento finale. Questo consente di disporre di informazioni accurate e aggiornate, a supporto di una gestione logistica strutturata e tracciata”, ha proseguito Andrea Caruana, responsabile gestione partner, logistica e tracciamento.