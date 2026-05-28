In Liguria nasce la Consulta regionale della pesca: “Passo fondamentale per il comparto ittico”

Genova. Alla presenza di tutti i direttori provinciali e del presidente regionale di Coldiretti Liguria è stata ufficialmente costituita la Consulta regionale della pesca, organismo consultivo permanente della Regione Liguria operante in raccordo funzionale con la consulta nazionale di Coldiretti per la pesca marittima.

La nuova Consulta rappresenta uno strumento di coordinamento territoriale e di supporto alle politiche della pesca marittima, con l’obiettivo di creare un gruppo di lavoro rappresentativo di tutto il territorio regionale e di tutti i sistemi di pesca, così da affrontare in maniera propositiva le problematiche del settore e garantire un canale istituzionale diretto tra operatori e istituzioni.

La consulta regionale di Coldiretti Pesca Liguria supporta l’attuazione delle politiche nazionali a livello regionale, coordina le istanze delle marinerie liguri, promuove la sostenibilità ambientale e la tutela delle risorse marine, favorisce innovazione, sicurezza e competitività del settore e contribuisce alla valorizzazione del prodotto ittico regionale. Inoltre raccoglierà ed elaborerà proposte normative e programmatiche da trasmettere alla Consulta nazionale.

L’organismo è composto da operatori del settore pesca e acquacoltura provenienti da tutto il territorio ligure, con una partecipazione rappresentativa delle diverse realtà produttive regionali. “Con la nascita della Consulta Regionale Pesca Liguria si compie un passo fondamentale per dare maggiore rappresentanza e voce al comparto ittico ligure”, dichiarano Gianluca Boeri, presidente Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. “Era necessario creare uno strumento capace di unire le diverse marinerie e le differenti tipologie di pesca presenti sul territorio, favorendo confronto, progettualità e dialogo costante con le istituzioni”.

“Il settore della pesca sta affrontando sfide molto complesse, tra sostenibilità, aumento dei costi, normative europee e tutela del reddito delle imprese”, commenta Daniela Borriello, responsabile di Coldiretti Pesca Liguria. “Per questo serve un organismo operativo e strutturato che possa elaborare proposte concrete e contribuire alla costruzione di politiche realmente vicine alle esigenze delle imprese del mare”.

“La Consulta rappresenta un’occasione importante per rafforzare il coordinamento tra gli operatori della pesca e dell’acquacoltura ligure”, aggiunge Borriello. “Lavorare insieme significa valorizzare il prodotto ittico regionale, promuovere sicurezza e innovazione e affrontare con maggiore efficacia le criticità che quotidianamente interessano il comparto”.

La costituzione della Consulta Regionale Pesca Liguria conferma l’impegno di Coldiretti nel sostenere il settore ittico regionale, valorizzando il ruolo economico, sociale e ambientale delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.