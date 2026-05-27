In auto con oltre un etto di hashish: un arresto a Voltri

Genova. Un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato con oltre un etto di hashish mentre viaggiava a bordo della sua auto a Voltri.

La scorsa notte una volante ha sottoposto a controllo un’auto che transitava in via Carlo Camozzini, con a bordo due persone. L’uomo seduto nel lato del passeggero, alla vista degli agenti a iniziato ad agitarsi. Dai primi accertamenti è risultato già sottoposto alla misura dell’avviso orale della questora, e pertanto è stato perquisito: nei suoi pantaloni aveva un coltello e, negli slip, dello stupefacente del peso di 118 grammi, risultato poi essere hashish.

Estesa la perquisizione anche al suo domicilio, dove sono stati rinvenuti altri 140 grammi della stessa sostanza, due bilancini di precisione e materiale da confezionamento.

L’uomo è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di oggetti od armi atti ad offendere.