Il vincitore del Premio Paganini Aozhe Zang a Montecarlo, concerto da tutto esaurito

Genova. Tutto esaurito, ieri sera alla Salle Garnier di Montecarlo, per il concerto del vincitore del Premio Paganini 2025. Il giovane violinista Aozhe Zhang si è esibito alla presenza del sovrano monegasco e dell’ambasciatore d’Italia a Montecarlo, insieme all’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, diretta dal maestro Alessandro Bonato.

Il pubblico ha accolto con entusiasmo l’interpretazione del celebre Concerto per violino n. 1 di Niccolò Paganini, applaudendo calorosamente il solista, e ha molto apprezzato la Sinfonia n. 4 “Italiana” di Felix Mendelssohn, nella seconda parte del programma.

“È stato un concerto memorabile, in un teatro che è un vero gioiello. Abbiamo avuto l’onore della partecipazione del principe Alberto II, cui ho portato il saluto della sindaca Salis – ha commentato il presidente del Premio Giovanni Panebianco – Ringrazio le istituzioni del Principato e l’Opera di Montecarlo che, insieme a Daniela Memmo D’Amelio, hanno operato sinergicamente per rendere possibile questo momento emozionante. Il Premio Paganini si conferma ancora una volta impeccabile protagonista sulla scena internazionale”.

“Montecarlo ha accolto Genova e il Premio Paganini con grande entusiasmo e calore. È stata una serata magica, all’insegna della diplomazia culturale. Con il presidente Panebianco abbiamo omaggiato il principe Alberto II con i volumi sul Libro mastro e sugli Atti del Simposio internazionale dedicato al Cannone editi di recente”, ha aggiunto Daniela Memmo D’Amelio, ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta presso il Principato di Monaco e Paganini Ambassador.

Il direttore Nicola Bruzzo ha espresso gratitudine a Didier de Cottine, direttore della Filarmonica di Montecarlo “per la bellissima collaborazione e la profonda intesa artistica che hanno accompagnato questo progetto fin dai primi momenti. Uno speciale ringraziamento al maestro Alessandro Bonato, direttore di grandissimo carisma, e alla magnifica Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo”.