Il Premio Aromatica 2026 a Nicola Ferrarese: “Impegno e passione per il territorio”

Diano Marina. Conferito questa mattina dal Sindaco Cristiano Za Garibadi e dall’Assessore al turismo Luca Spandre a Nicola Ferrarese il prestigioso Premio Aromatica, dedicato ai dianesi che si sono affermati nel mondo nel campo della ristorazione, della pasticceria, dell’ospitalità e della valorizzazione del territorio.

Nicola Ferrarese, operatore turistico e pluripremiato produttore olivicolo, apprezzato anche per il suo approccio etico e sostenibile all’agricoltura, guida l’azienda agricola Tera de Prie fondata dal padre Franco, che si estende su circa 15 ettari dell’Alta Valle Impero. Tra i riconoscimenti ottenuti, numerosi premi internazionali come il NYIOOC World Olive Oil Competition, il più grande e prestigioso concorso di qualità dell’olio d’oliva al mondo, e importanti risultati in concorsi europei. Particolarmente significativo è stato il premio BIOL Kids 2019, assegnato da una giuria di bambini. Nicola Ferrarese è anche sommelier FISAR, assaggiatore di formaggi ONAF e assaggiatore di olio OAL. Il suo approccio è profondamente legato alla filosofia Slow Food, di cui Tera de Prie è Presidio Olivi Secolari dal 2018, e con cui condivide la visione di un’agricoltura che mette al centro il rispetto del territorio, dell’ambiente e delle persone. Accanto all’attività agricola, Nicola Ferrarese sviluppa un profondo lavoro di ricerca e divulgazione culturale.

“Questo premio è per me un grande onore – ha dichiarato Nicola Ferrarese –. La mia agricoltura è narrazione del territorio, un viaggio continuo tra qualità, sostenibilità e identità. Cerco di valorizzare la nostra terra e i suoi prodotti, raccontando la storia e le tradizioni che li rendono unici. È un impegno che porto avanti con passione, supportato dalla mia famiglia, e che spero possa ispirare le nuove generazioni a riscoprire e amare il nostro patrimonio”.

Sotto la sottilissima pioggia che per pochi minuti ha bagnato l’edizione 2026 di Aromatica, Ferrarese si è ovviamente emozionato, considerata la presenza della famiglia, dei colleghi delle varie associazioni cui partecipa, in particolare dopo aver ascoltato il messaggio postato dai collaboratori dell’Hotel Caravelle: “vogliamo applaudirti, ringraziandoti per il lavoro svolto e per l’impegno che, con costanza, ogni giorno ci trasmetti, insegnandoci a trasformare ogni sfida in un’opportunità. Ci hai fatto apprezzare e amare il nostro territorio e i suoi profumi: proprio quel territorio che oggi ti rende omaggio e ti premia”.

Il Premio Aromatica celebra figure eccellenti dell’enogastronomia e della cultura ligure. Tra i premiati figurano Giuliano Sperandio (2019), Chiara Ritondale (2020), Lorenzo Taramasco (2021), Andrea Benvegna (2022), Marco Bonaldo (2023), Paolo Pellegrino (2024), Francesco Trucco (2025).

Il premio per il miglior stand di Aromatica 2026 è stato assegnato a Essensé Biocosmesi, produttrice di cosmetici con la sua Azienda agricola Cotta Giuseppe di Simona Cotta.