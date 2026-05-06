Il motorsport è sempre più “rosa”: in Zena Kart arriva la prima pilota e vince

Genova. A prendersi la scena questa volta è lei: Valeria Duleva, 13 anni, lituana, prima ragazza a scendere in pista con Zena Kart nella categoria Briggs.

E il suo debutto si può riassumere con una sola frase: “Veni, vidi, vici.”

Dopo una qualifica che la vede partire dalla sesta posizione, Valeria costruisce la sua gara con determinazione: recupera due posizioni nella sprint race e si presenta quarta al via della main race.

Da lì in poi è spettacolo puro: sorpasso dopo sorpasso, sostenuta da un tifo sempre più acceso dagli spalti, fino al colpo di scena finale. A sole tre curve dal traguardo, il sorpasso decisivo sul leader le consegna una vittoria straordinaria.

Buone indicazioni anche dai compagni di squadra Marco Coltro e Gianluca Merlo, protagonisti di una buona rimonta nella sprint race, purtroppo compromessa da un contatto nella gara finale.

Il secondo appuntamento della Serie Nazionale Briggs Kart Championship si è svolto sulla storica pista di Cervia, tracciato tecnico che già dagli anni ’60 ospitava le prime gare di kart in Italia.

Il weekend del team genovese è iniziato già dal venerdì con le prove libere, fondamentali per prendere confidenza con un circuito impegnativo e in gran parte nuovo per molti piloti.

Sono stati 14 i piloti schierati, distribuiti su quattro categorie.

Fin dalle prime sessioni il team ha dimostrato competitività, con ben sei piloti capaci di segnare il miglior tempo nelle rispettive sessioni.

Categoria Mini

Le qualifiche vedono Oskar Varetto, leader di campionato, conquistare la pole position per pochi millesimi.

In gara conferma la sua costanza con due secondi posti (sprint e main race), risultati che gli permettono di mantenere la leadership in classifica.

Ottima anche la rimonta di Vittorio Dellepiane, che chiude quarto nella main race. Seguono Emanuele Fornoni in P7, mentre è sfortunato il ritiro del giovane Leonardo Ponti.

Categoria Senior

Nella categoria regina, Federico Gallesi si impone nella sprint race partendo dalla terza posizione, ma è costretto al ritiro nella main race a causa di un contatto.

In classifica perde una posizione, restando comunque a soli quattro punti dal secondo posto.

A seguire: Marco Sinis, Daniele Salmè e Vittorio Brogi, autori di prove solide.

Categoria Master

Grande determinazione per Ivan Baronchelli: dopo il quarto posto nella sprint race, un contatto alla partenza della finale lo relega in ultima posizione.

Da lì costruisce una rimonta incredibile, recuperando ben sei posizioni.

Fondamentale anche il gioco di squadra dei compagni Gabriele Cavallo e Riccardo Petrelli, che contribuiscono al risultato finale.

Ma Zena Kart non è solo piloti: dietro ogni risultato c’è uno staff preparato e affiatato.

Un ringraziamento speciale va a Pietro, Riccardo, Francesco, Cristiano, Flavio, Diego, Mike, Ito e Danilo per il lavoro svolto nel weekend.

Da non dimenticare anche l’impegno quotidiano nella scuola kart Mini, guidata da Wesley e Davide, con l’obiettivo di far crescere nuovi giovani talenti tra gli 8 e i 12 anni… e magari portare a casa il prossimo titolo.