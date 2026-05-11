Il M5s lancia “Nova” per costruire il programma di coalizione, incontro a Genova il 17 maggio

Genova. In vista dei tre appuntamenti liguri di NOVA. Parola all’Italia, che si terranno a Genova, Savona e Ventimiglia il 17 maggio, i portavoce del M5s hanno presentato il percorso partecipativo promosso a livello nazionale con l’obiettivo di costruire, insieme a cittadine e cittadini, il programma di governo della coalizione progressista in vista delle prossime elezioni politiche. Alla conferenza stampa hanno partecipato il senatore Luca Pirondini, l’assessora comunale al Commercio e Turismo Tiziana Beghin, il capogruppo in Regione Liguria e coordinatore regionale del M5S Stefano Giordano, il capogruppo comunale e responsabile Ost per la provincia di Genova Marco Mesmaeker e il presidente del VI Municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo.

Per Mesmaeker, con Nova 2.0 si stanno gettando le fondamenta del programma che i pentastellati proporranno per le politiche del 2027: “Stiamo registrando una partecipazione molto alta: a una settimana dall’evento abbiamo già quasi il doppio delle iscrizioni rispetto al target nazionale che ci eravamo dati. È un segnale importante di voglia di partecipazione a un percorso che si svolgerà in tutta Italia attraverso la metodologia dell’Open space technology, uno strumento consolidato che consente alle persone di confrontarsi liberamente e di produrre già a fine giornata un report concreto delle proposte emerse. Un dato particolarmente significativo è che quasi la metà delle persone iscritte agli incontri non appartiene al M5s. Questo dimostra la volontà di aprirsi realmente alla società civile, ascoltando idee, suggerimenti e proposte anche da chi proviene da esperienze diverse. Tutti i contributi raccolti a livello locale confluiranno poi in una fase nazionale di elaborazione che porterà alla definizione del programma politico”.

Fabio Ceraudo ha sottolineato il valore comunitario dell’iniziativa, che “rappresenta un’evoluzione naturale del percorso del M5s: aprirsi ulteriormente alla società civile, alle competenze e alle persone. Creare comunità significa costruire consapevolezza, responsabilità e partecipazione attiva. È un processo fondamentale, perché consente anche ai non iscritti di contribuire concretamente alla costruzione delle idee e delle proposte. L’obiettivo è rafforzare una comunità sempre più attenta alle esigenze del territorio e capace di contribuire alla definizione di un programma nazionale condiviso”.

Luca Pirondini ha evidenziato il carattere innovativo, definendo Nova 2.0 “un’evoluzione importante rispetto alla prima esperienza del 2024: oggi il confronto non riguarda soltanto gli iscritti, ma coinvolge direttamente la società civile, simpatizzanti, professionisti e cittadini che vogliono dare il proprio contributo, anche senza essere elettori del Movimento. Sarà un percorso aperto e concreto, arricchito dalla presenza di personalità di rilievo: avremo, tra gli altri, il professor Fabrizio Benente, prorettore dell’Università di Genova; la prorettrice dell’Università di Genova Adriana Del Borghi; Paolo Cremonesi, nome di spicco della sanità ligure; e il maestro Aldo De Scalzi. Porteranno conoscenze ed esperienze importanti nei tavoli di lavoro sui temi di loro competenza. Ancora una volta il M5S prova a innovare anche nelle modalità di coinvolgimento delle persone, mettendo al centro ascolto e partecipazione”.

Per Stefano Giordano è “un percorso rivoluzionario, oltre che un esercizio di democrazia partecipativa capace di dare voce sia alle professionalità e alle competenze, sia ai cittadini che ogni giorno vivono difficoltà generate da un sistema che spesso non garantisce condizioni di vita dignitose. Credo che questo metodo possa diventare un modello anche per le future competizioni amministrative. È un percorso lungo, ma fondamentale, perché permette alla comunità e alla società civile di confrontarsi in maniera concreta e produttiva, costruendo proposte condivise e utili ai territori”.

Dello stesso avviso anche Tiziana Beghin che ha concluso la conferenza ribadendo che “Nova sarà una grande giornata di confronto e costruzione collettiva delle priorità dei cittadini in vista delle prossime politiche. Vogliamo ascoltare non soltanto i nostri iscritti, ma soprattutto chi ogni giorno vive il territorio, lavora, opera e porta avanti interessi e competenze utili alla costruzione di una futura coalizione progressista”.

Gli appuntamenti di Nova in Liguria il 17 maggio

Genova – Palazzo della Meridiana, Salita San Francesco 4, dalle 10.00 alle 16.30

Savona – Villa Cambiaso, via Torino 10, dalle 10.00 alle 17.00

Ventimiglia – Sede SPES, corso Limone Piemonte 63, dalle 10.00 alle 17.00