Il Giro d’Italia arriva a Chiavari: come cambia la viabilità mercoledì 20 maggio

Chiavari. Mercoledì 20 maggio Chiavari vivrà una giornata storica accogliendo l’arrivo dell’11ª tappa del Giro d’Italia 2026 (Porcari–Chiavari): un evento di respiro internazionale che porterà la Corsa Rosa nel cuore della città, trasformando strade, piazze e lungomare in un grande spettacolo a cielo aperto.

Percorso. La corsa entrerà a Chiavari, tra le 16.52 e le 17.24, attraversando il ponte della Libertà, proseguendo verso la rotatoria di viale Kasman e imboccando corso Dante fino a piazza Cavour. Da qui il percorso si snoderà lungo via Magenta e viale Devoto, per poi proseguire verso corso Lima e piazza Nassiriya. Attraverserà anche il centro storico passando da viale Millo, tra i portici di via Martiri della Liberazione, piazza Matteotti, corso Garibaldi e via Nino Bixio, coinvolgendo anche piazza Roma e via Trieste. Il tracciato continuerà attraverso la rotatoria Marconi, via Tito Groppo e largo Ravenna, fino a raggiungere corso Cristoforo Colombo e il lungomare. Il gran finale sarà sul mare, lungo corso Valparaiso, dove è previsto l’arrivo della tappa, all’altezza di piazza Milano, in un orario compreso tra le 16:58 e le 17:30.

Nella stessa giornata, Chiavari ospiterà anche il passaggio del Giro – E 2026 – 8ª tappa La Spezia–Chiavari, previsto circa due ore prima della gara professionistica. Un doppio appuntamento che unisce sport, innovazione e sostenibilità.

In piazza San Giovanni Paolo II saranno allestiti il palco ufficiale e l’area premiazioni.

Mentre in piazza Roma approderà il Giroland, aperto a tutti dalle 13:30 alle 18:30. Festa, divertimento, musica e animazione: il villaggio ufficiale del Giro D’Italia dedicato ad adulti e bambini dove immergersi e scoprire la storia e i simboli della Corsa Rosa. Tra Garibaldi, maglie e bici storiche, e foto con il Trofeo Senza Fine, musica e intrattenimento con RTL 102.5.

EVENTI COLLATERALI

Gazzetta Cycling Cup – Primi Sprint Giovanissimi

20 maggio, rettilineo di arrivo in corso Valparaiso ore 12:45 – 13:30

Tra gli eventi ufficiali collegati al Giro d’Italia, Chiavari ospiterà anche una tappa della Gazzetta Cycling Cup, gara promozionale dedicata alle categorie giovanili G4, G5 e G6. L’iniziativa si svolgerà direttamente sul rettilineo finale di arrivo, offrendo ai giovani atleti la possibilità di vivere un’esperienza unica nel contesto della Corsa Rosa. Il format prevede una serie di mini-sprint su distanza ridotta (150–200 metri) con batterie a eliminazione e finali.

Dal 15 al 20 maggio il Palazzo di Giustizia e le fontane di piazza Milano saranno illuminati di rosa.

VIABILITÀ E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

In occasione dell’arrivo dell’ 11ª tappa del Giro d’Italia e del passaggio del Giro-E, saranno adottate significative modifiche alla viabilità cittadina.

Sarà interdetto l’accesso veicolare a partire dalle 13, sino a fine manifestazione, in tutte le vie interessate dalla gara, ovvero: ponte della Libertà, rotatoria sud viale Kasman, corso Dante, piazza Cavour, via Magenta, rotatoria Entella, viale Devoto, piazzale Rocca, corso Lima, piazza Nassiriya, viale Millo, via Martiri della Liberazione, piazza Matteotti, corso Garibaldi, via Bixio, piazza Roma, via Trieste, rotatoria Marconi, viale Tito Groppo, largo Ravenna, corso Cristoforo Colombo e corso Valparaiso.

DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI

Dalle ore 6 del 19 maggio alle 22 del 20 maggio in:

piazza S. Giovanni Paolo II (area Colmata / area rialzata di collegamento Colmata) e Colmatina

Corso Cristoforo Colombo piazza fronte civico 95 e tratto stradale che conduce all’area della Colmatina;

Dalle ore 18 del 19 maggio 2026 alle ore 22 del 20 maggio in:

Viale Kasman entrambe le careggiate

Piazza Roma

Corso Dante (tratto compreso tra piazza Cavour e piazza Roma)

Viale Tito Groppo

Corso Colombo

Rotonda Ravenna

Corso Garibaldi (tratto compreso tra largo Ravenna e corso De Michiel)

Corso Valparaiso fino a via Marina Giulia

Piazza Leonardi

Piazza Milano

Via Marina Giulia (tratto fornice ferroviario);

dalle ore 06 alle ore 22 del 20 maggio 2026:

Ponte della Libertà

Rotatoria sud viale Kasman

Corso Dante

Piazza Cavour

Via Magenta

Rotatoria via Entella

Viale Devoto

Piazzale Rocca

Corso Lima

Piazza Nassiriya,

Viale Millo

Via Martiri della Liberazione

Piazza Matteotti

Corso Garibaldi

Via Nino Bixio

Via Trieste,

Rotatoria Marconi

DIVIETO D’ACCESSO E TRANSITO a tutte le categorie di veicoli.

dalle ore 6 del 19 maggio alle ore 22 del 20 maggio:

Piazza S. Giovanni Paolo II (area Colmata / area rialzata di collegamento Colmata) e area Colmatina

dalle ore 06:30 alle ore 22 del 20 maggio:

Viale Kasman

Piazza Roma

Corso Dante tratto compreso tra piazza Cavour e piazza Roma

Viale Tito Groppo

Corso Colombo

Corso Valparaiso fino a via Marina Giulia

Piazza Leonardi

Piazza Milano

ULTERIORI DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI