Il Cus Genova ha celebrato i protagonisti delle competizioni sportive universitarie del 2025

Genova. Un evento dedicato ai risultati, al percorso universitario e ai valori dello sport. Nel salone del CUS Genova si è svolta la cerimonia di premiazione degli atleti e delle atlete protagonisti di medaglie sportive universitarie nel 2025. Un momento pensato per celebrare i risultati conquistati a livello nazionale e internazionale e il percorso sportivo della Polisportiva Universitaria, alla presenza di istituzioni di altissimo profilo.

Ad aprire la cerimonia è stato Marco Ghia, Vice Presidente Vicario del CUS Genova, che ha portato i saluti del Presidente Vitetta e ha ringraziato le autorità presenti, ribadendo il valore del legame tra studio e sport nel percorso di crescita dei giovani. Nel suo intervento ha evidenziato anche le sfide che il mondo sportivo sta affrontando sul piano gestionale, dall’aumento dei costi energetici alla gestione degli impianti, confermando l’impegno del CUS Genova nel garantire l’accesso allo sport a tutti gli studenti e le studentesse.

Gli interventi istituzionali hanno messo al centro il valore educativo e sociale dello sport universitario. Il Magnifico Rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, ha definito lo sport una «palestra di vita», capace di insegnare costanza e disciplina anche nel percorso accademico, celebrando i risultati ottenuti dagli studenti-atleti e dalle studentesse-atlete del CUS Genova nei campionati nazionali e internazionali. L’Assessore Regionale allo Sport, Simona Ferro, ha elogiato gli atleti e le atlete presenti come esempi positivi per il territorio richiamando anche il valore del titolo di Liguria Regione Europea dello Sport 2025.

Paola Maccagno, Consigliera Comunale, ha portato i saluti della Sindaca Silvia Salis, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dal CUS nella gestione degli impianti sportivi e ha rilanciato la possibilità di candidare Genova a futuri competizioni universitari nazionali. A chiudere gli interventi il Presidente del Comitato Regionale CONI Liguria, Antonio Micillo, che ha evidenziato la capacità degli studenti-atleti di conciliare con successo carriera sportiva e percorso universitario, ottenendo risultati di alto livello in entrambi gli ambiti.

Nel corso dell’evento sono stati premiati i protagonisti dei Campionati Nazionali Universitari di Canoa e canottaggio di Sabaudia, dei CNU Primaverili di Ancona e dei CNU Invernali in Val di Zoldo, oltre agli atleti impegnati nelle spedizioni internazionali ai FISU Winter World University Games in Germania e all’Europeo EUSA di taekwondo in Polonia. Spazio anche al Team UNIGE-CUS protagonista nell’Italian Open Water Tour e agli atleti e le atlete delle sezioni del CUS Genova che nel corso dell’anno hanno indossato la maglia azzurra o collezionato convocazioni nazionali. Infine, un riconoscimento speciale anche per le prime squadre del CUS Genova Rugby, protagoniste di stagioni di vertice nei rispettivi campionati di Serie B in ambito maschile e Serie A in ambito femminile.

Occasione, quella del Salone del CUS Genova, anche per lanciare la nuova spedizione di circa 100 persone e tre squadre ai Campionati Nazionali Universitari 2026 organizzati dal CUS Piemonte Orientale tra Alessandria, Novara e Vercelli, in programma a fine mese. Ma non solo, in quanto è stata rivelata la partecipazione della Selezione Universitaria di taekwondo e karate del CUS Genova e dell’Università di Genova agli Europei EUSA 2026 in Albania.

Un appuntamento che ha permesso al CUS Genova di riunire atleti, atlete, tecnici, dirigenti e istituzioni per celebrare una stagione ricca di risultati, valorizzando il percorso di crescita sportiva e universitaria delle proprie rappresentative.