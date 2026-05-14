Il Corecom Liguria a Napoli per gli Stati generali della comunicazione sui minori

Genova. Il presidente del Corecom Liguria Manfredi Maglio è intervenuto al convegno “Stati generali della Comunicazione sui minori-Responsabilità dell’ecosistema comunicativo declinato nel mondo cattolico”, che si è svolto nei giorni scorsi nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli.

L’evento è stato organizzato dal Corecom Campania, dal Coordinamento nazionale dei Corecom e dal Consiglio regionale della Campania. Fra i partecipanti anche i presidenti di altri Corecom giunti da tutta Italia ed esponenti del mondo cattolico, tra cui il cardinale Angelo Bagnasco.

Alla fine del convegno è stato rilasciato il patentino digitale agli stu­­­­denti dell’istituto IC Milani di Caivano, che hanno frequentato i moduli previsti dall’accordo Agcom-Ministero dell’istruzione e del merito e dai Corecom. Il patentino digitale è un progetto portato avanti dai Corecom e da Agcom per certificare percorsi formativi di cittadinanza digitale.

“I ragazzi dell’istituto scolastico di Caivano, la località dell’hinterland napoletano, conosciuta per le gravi problematiche sociali che la affliggono – ha detto Manfredi Maglio – hanno partecipato con entusiasmo sia all’evento al Maschio Angioino sia ai corsi somministrati denominati patentino digitale durante l’anno scolastico in corso. Anche il Corecom Liguria – ha sottolineato – ha intrapreso con l’Ufficio Scolastico Regionale il percorso formativo del patentino digitale per gli studenti e gli insegnanti, che ha riscosso un discreto successo per la prima edizione e che sarà incrementato nei prossimi anni scolastici”.