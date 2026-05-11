Il Comune di Sestri Levante aggiorna le tariffe dei taxi, erano ferme dal 2011

Sestri Levante. Quindici anni dopo l’ultimo ritocco, il Comune di Sestri Levante ha aggiornato le tariffe del servizio taxi. La giunta comunale ha approvato il provvedimento recependo una richiesta avanzata congiuntamente da tutti i tassisti del territorio nel maggio 2025. L’ultimo aggiornamento risaliva al febbraio 2011.

Il nuovo tariffario fissa a 9 euro l’importo minimo della corsa nei giorni feriali e introduce un sistema trasparente che unifica in un unico documento tutte le voci. La soglia è stata calibrata in modo che la corsa minima non superi il 50% del prezzo della corsa standard, come richiesto dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), che ha espresso parere favorevole al documento di Sestri Levante. Il ritocco delle tariffe ha tenuto conto di quelle attualmente in vigore nei comuni limitrofi.

Sul piano tecnico, la tariffazione scatta ogni 100 metri su base chilometrica e ogni minuto su base oraria, con il cambio tra le due modalità fissato a 30 km/h. Il tariffario sarà pubblicato in italiano e in inglese e affisso presso IAT, URP, strutture ricettive e sito istituzionale.

Dichiara l’Assessore al Commercio Luca Bacherotti: «Quindici anni senza un aggiornamento erano troppi, sia per i tassisti che per i cittadini. Con questa delibera non ci limitiamo ad adeguare le cifre: rendiamo il sistema tariffario più chiaro, più trasparente e più equo per tutti. Abbiamo lavorato nel rispetto delle indicazioni delle autorità competenti e abbiamo allineato Sestri Levante agli standard dei comuni vicini».