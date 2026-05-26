Il Comune di Genova celebra gli 80 anni del voto alle donne

Genova. Un viaggio lungo 80 anni, dalle radici della democrazia alle sfide del futuro. Domani, mercoledì 27 maggio alle 17.30, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si terrà l’evento commemorativo Libere di scegliere: 80 anni di voto delle donne. Le radici e le ali della democrazia in Italia, un appuntamento centrale per celebrare lo storico anniversario del primo suffragio femminile nel nostro Paese.

All’iniziativa parteciperanno personalità di spicco: accanto alla sindaca di Genova Silvia Salis e all’assessora alle Pari Opportunità Rita Bruzzone, interverranno figure chiave delle istituzioni e dell’associazionismo tra cui Roberta Pinotti (già prima ministra donna della Difesa), Marta Vincenzi (prima donna alla guida del capoluogo ligure), Cristina Cenderello e Maria Rosa Biggi per il CIF (Centro Italiano Femminile), insieme a Francesca Ferrando e Caterina Rizzo per l’UDI Genova APS (Unione Donne in Italia).

Il dibattito avrà anche i contributi della sindaca di Firenze Sara Funaro, in collegamento da remoto, e della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, che invierà un videomessaggio di saluto.

Il fulcro dell’incontro sarà un ideale passaggio di testimone generazionale: l’evento metterà al centro proprio le ragazze e i giovani che si apprestano a esprimere il loro primo voto, unendo la memoria di chi ha conquistato questo diritto fondamentale alla responsabilità delle nuove generazioni nel custodire e rinnovare i valori costituzionali.