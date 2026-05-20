“Identità di brand: l’importanza di distinguersi”, evento per le imprese di Confesercenti

Dopo quello del 19 maggio dedicato al public speaking proseguono, presso la sede di Confesercenti Liguria in via Balbi 38b a Genova, gli appuntamenti con Officina Confesercenti, lo spazio di confronto pensato per mettere a disposizione delle imprese strumenti utili a migliorarne il lavoro quotidiano, realizzato in collaborazione con partner qualificati.

Martedì 26 maggio, a partire dalle 13:30, è in programma l’incontro “Identità di brand: l’importanza di distinguersi” che vedrà la consulente Tanja Ceresa fornire preziose informazioni su come costruire valore, riconoscibilità e coerenza nella propria attività. In apertura, i saluti istituzionali di Francesca Recine, presidente nazionale Fismo Confesercenti, e Marco Benedetti, presidente di Confesercenti Liguria

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Officina Confesercenti è un progetto a cura di Impresa Donna e Giovani Imprenditori Confesercenti e di Confesercenti Liguria, in collaborazione con Cat Liguria.