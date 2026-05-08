I vigili del fuoco della Liguria protagonisti all’Italian rescue training 2026

Liguria. Il personale dei vigili del fuoco appartenente alla Regionale Liguria, si è distinto all’Italian Rescue Training 2026, svoltosi alla scuola di formazione pperativa di Montelibretti, Roma, il 6 e 7 maggio.

La competizione, di alto livello tecnico operativo, era dedicata alle tecniche di soccorso in incidenti stradali, e consisteva nella messa in sicurezza dei veicoli e scenario, stabilizzazione dei mezzi ed estricazione della vittima. A questa competizione hanno partecipato rappresenti di tutte le regioni italiane.

La squadra, composta da sei operatori tra cui team leader e tecnico sanitario, coordinata da un funzionario, ha gestito con efficacia uno scenario complesso, raggiungendo la vetta della classifica e conquistando il primo posto.

Apprezzati professionalità, coordinamento e rispetto dei protocolli di sicurezza e sanitari. La delegazione ha inoltre ottenuto il premio come miglior sanitario della competizione.

Un risultato che conferma l’elevata preparazione e l’impegno nella formazione del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco.