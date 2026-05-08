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Pompieri

I vigili del fuoco della Liguria protagonisti all’Italian rescue training 2026

La competizione, di alto livello tecnico operativo, era dedicata alle tecniche di soccorso in incidenti stradali

Generico maggio 2026

Liguria. Il personale dei vigili del fuoco appartenente alla Regionale Liguria, si è distinto all’Italian Rescue Training 2026, svoltosi alla scuola di formazione pperativa di Montelibretti, Roma, il 6 e 7 maggio.

La competizione, di alto livello tecnico operativo, era dedicata alle tecniche di soccorso in incidenti stradali, e consisteva nella messa in sicurezza dei veicoli e scenario, stabilizzazione dei mezzi ed estricazione della vittima. A questa competizione hanno partecipato rappresenti di tutte le regioni italiane.

La squadra, composta da sei operatori tra cui team leader e tecnico sanitario, coordinata da un funzionario, ha gestito con efficacia uno scenario complesso, raggiungendo la vetta della classifica e conquistando il primo posto.

Apprezzati professionalità, coordinamento e rispetto dei protocolli di sicurezza e sanitari. La delegazione ha inoltre ottenuto il premio come miglior sanitario della competizione.

Un risultato che conferma l’elevata preparazione e l’impegno nella formazione del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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