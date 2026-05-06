I giovani allievi della scuola Zuccherarte di Genova hanno vinto un premio allo School Experience Festival

Genova. Grande riconoscimento per “L’Orchidea“, il cortometraggio realizzato dagli allievi della Scuola di Teatro e Cinema per Ragazzi Zuccherarte, che ha conquistato il premio nella categoria “Your Experience +14” nell’ambito dello School Experience Festival promosso da Giffoni.

Il premio verrà ufficialmente ritirato dai ragazzi l’8 maggio a Giffoni Valle Piana, durante la cerimonia conclusiva del festival.

Lo School Experience è uno dei più importanti progetti italiani dedicati al cinema per le scuole: un festival itinerante organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience e promosso dal ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola.

L’iniziativa coinvolge sette regioni italiane (Campania, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia ed Emilia-Romagna) e numeri di grande rilievo: oltre 17.800 studenti, circa 2.000 docenti e centinaia di istituti scolastici, impegnati in un percorso di oltre 120 giorni tra proiezioni, incontri e attività formative.

“In questo contesto ampio e altamente partecipato − si legge nella nota di Zuccherarte − il successo de “L’Orchidea” assume un valore ancora più significativo, premiando la qualità del lavoro svolto dai giovani studenti e la solidità del percorso didattico che lo ha reso possibile”.

Il cortometraggio, realizzato all’interno del laboratorio di filmmaking della scuola, ha coinvolto i ragazzi in tutte le fasi della produzione cinematografica, dalla scrittura alla realizzazione. Girato sulle alture di Genova, racconta una storia intensa e delicata, capace di mettere in luce il talento e la sensibilità dei giovani interpreti. Nel cast è presente anche l’attore Mauro Pirovano, figura di spicco del panorama teatrale e cinematografico italiano, la cui partecipazione ha arricchito ulteriormente il progetto offrendo ai ragazzi un’importante occasione di confronto professionale. Il riconoscimento ottenuto a Giffoni conferma il valore del cinema come strumento educativo e creativo, capace di formare nuove generazioni di autori e interpreti e di dare voce a storie autentiche e contemporanee.

Questo il link al corto.