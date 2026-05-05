Relegato su un balcone, husky salvato dalle guardie zoofile: denunciato il padrone

Genova. Relegato su un balcone, tenuto legato con una corda, sofferente. Un vero calvario per un giovane husky, che alla fine è stato sequestrato al padrone, un 54enne cittadino ecuadoriano, poi denunciato per maltrattamento di animali.

A intervenire sono state le guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia, che nei giorni scorsi hanno depositato l’esito delle indagini delegate dalla procura. Il cane era stato segnalato più volte da alcuni residenti di Sampierdarena, che lo vedevano costantemente sul balcone, a volte legato, solo e lasciato a se stesso con sole e pioggia, caldo e freddo.

Il controllo da parte delle guardie zoofile, coordinate da Carla Carpani, ha confermato la situazione critica. L’husky è stato dunque sequestrato, provvedimento convalidato dal pm, che aveva disposto accertamenti. Il maltrattamento è stato confermato e il cane è stato dato in affido in attesa del provvedimento di confisca e della condanna del 54enne.

Stop Animal Crimes Italia ha annunciato che si costituirà parte civile nel procedimento. Il maltrattamento di animali, reato penale, è punito dall’articolo 544-ter del Codice Penale con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e multe tra 5.000 e 30.000 euro. La normativa punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona lesioni, sevizie o fatiche insopportabili agli animali, incluso l’abbandono e la detenzione incompatibile.