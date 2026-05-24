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Il progetto

Housing sociale, il Comune di Genova cerca partner per il bando europeo

La giunta ha approvato la proposta di adesione al progetto europeo "EUI – European Urban Initiative"

torre embriaci

Genova. Il Comune di Genova aderisce al progetto europeo “EUI – European Urban Initiative“, finalizzato a sperimentare nuovi modelli di housing sociale, con particolare riferimento ai temi “Alloggi ed edifici accessibili, sostenibili, dignitosi e inclusivi” e “Inclusione e uguaglianza sociali”.

“Vogliamo costruire una proposta progettuale con ricadute su attrattività, opportunità di lavoro per i giovani e competitività urbana. Il quarto Invito a presentare proposte emanato dalla Commissione Europea nell’ambito della European Urban Initiative rappresenta in tal senso un’interessante opportunità per sperimentare e consolidare un modello integrato di housing sociale e accompagnamento all’autonomia, guidato dalla città e basato su una governance multilivello, in grado di aumentare l’offerta abitativa temporanea, migliorare l’accesso e ridurre le transizioni “a rischio” verso l’autonomia”, ha detto l’assessora ai Progetti Europei, Tiziana Beghin.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata dal bando al 15 giugno 2026: “Ai fini della presentazione della proposta progettuale e della costituzione del partenariato, di cui il Comune sarà capofila, pubblicheremo una manifestazione di interesse per individuare i partner che, come previsto dal bando, contribuiranno alla realizzazione del progetto”.

Il Comune di Genova, in qualità di proponente, parteciperà alla scrittura della proposta progettuale in collaborazione con i partner selezionati a seguito della manifestazione di interesse e, in caso di finanziamento della proposta, porterà avanti le attività progettuali, tecniche e amministrative necessarie.

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