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Il punto

Guasto al rimorchiatore che trasporta i cassoni della nuova diga: “Nessuna emergenza, manufatto rimasto sempre agganciato”

"Le operazioni si sono svolte senza mai determinarsi una situazione di perdita di controllo"

Cassone diga Vado

Genova. “Durante le operazioni preliminari al trasferimento del precitato galleggiante, impiegato per la realizzazione dei cassoni destinati alla nuova diga foranea di Genova – spiegano -, un rimorchiatore, al servizio della società che sta realizzando i cassoni nel porto vadese, utilizzato nelle manovre di movimentazione del cassone ha registrato un’avaria al sistema di alimentazione. Non è mai stata registrata una situazione di emergenza dal momento che il cassone è sempre stato agganciato ai rimorchiatori del concessionario del servizio di rimorchio dei porti di Savona e Vado Ligure e quindi sempre sotto il controllo dei servizi tecnico nautici e di questa Capitaneria di porto che ha gestito le operazioni come sempre accade in queste occasioni”.

La Capitaneria di Porto di Savona fornisce alcune precisazioni in relazione al presunto rischio di deriva del cassone durante le manovre di trasferimento del galleggiante denominato “Tronds Barge” dal porto di Vado Ligure al porto di Genova nella giornata del 10 maggio 2026.

“Le operazioni si sono, dunque, svolte in costante coordinamento con questa Autorità Marittima senza mai determinarsi una situazione di perdita di controllo del manufatto, né condizioni tali da configurare un concreto pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale. Attualmente il cassone e il mezzo interessato dall’avaria risultano regolarmente ormeggiati in sicurezza presso il porto di Savona, in attesa di condizioni meteomarine favorevoli e della disponibilità di un idoneo mezzo per la prosecuzione del trasferimento”.

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