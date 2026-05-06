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Sicurezza

Guardrail pericolosi per i motociclisti, dalla Regione 6 milioni per i dispositivi salvavita

Bogliolo (Vince Liguria): "È una strage silenziosa, ora gli enti devono presentare i progetti per sostituire i vecchi guardrail"

strade val fontanabuona

Genova. “La sicurezza dei liguri sulle strade non può più attendere, specialmente per le categorie più vulnerabili. Con l’interrogazione discussa ieri in Consiglio regionale, abbiamo ottenuto la conferma di uno stanziamento di 6 milioni di euro attraverso il Fondo Strategico Regionale: risorse concrete che serviranno a mettere in sicurezza la nostra rete viaria e a installare i dispositivi salvavita per i motociclisti”. Lo dichiara il consigliere regionale di Vince Liguria Federico Bogliolo, a margine della seduta.

“I dati del 2024 ci dicono che la Liguria è la regione con la più alta densità di moto in Italia e Genova, purtroppo, detiene la ‘maglia nera’ nazionale per sinistri che coinvolgono le due ruote. Spesso – sottolinea Bogliolo – non è l’impatto iniziale a essere fatale, ma il contatto con i paletti dei guardrail tradizionali che agiscono con il cosiddetto ‘effetto lama’, causando lesioni gravissime o decessi. È una strage silenziosa, la nostra regione spende oltre 650 milioni di euro l’anno in costi sociali, che dobbiamo fermare con i dispositivi salva motociclisti”.

“Questi 6 milioni di euro rappresentano una risposta economica potente: quasi la metà di questi fondi è destinata proprio alle strade provinciali, dove il rischio è maggiore. Ora la palla passa a Province e Comuni: la Regione ha messo le risorse sul tavolo, ora gli enti proprietari delle strade devono presentare i progetti per sostituire i vecchi guardrail con i nuovi dispositivi protettivi. Non è solo una questione di cifre, ma di vite umane – conclude il consigliere –. Continueremo a lavorare affinché ogni euro stanziato aiuti a garantire la massima protezione possibile”.

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