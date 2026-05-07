Pesca, la guardia costiera di Genova sequestra una rete a strascico irregolare nel Mar Ligure

Genova. La guardia costiera di Genova ha sequestrato una rete a strascico irregolare nelle acque del Mar Ligure, al largo del Savonese.

La rete presentava la larghezza delle maglie del sacco (la parte finale della rete) inferiore al consentito. La normativa europea e nazionale vieta infatti, a tutela delle risorse ittiche e del novellame, l’impiego di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40×40 millimetri per reti a maglia quadra, oppure con maglie aventi apertura inferiore ai 50×50 millimetri per reti a maglia romboidale.

Al comandante del peschereccio, appartenente alla marineria di Imperia ma intercettato nelle acque del savonese, oltre al sequestro della rete sono state contestate due sanzioni amministrative da 2mila ciascuna, per impiego di attrezzo non conforme e per non aver caricato correttamente i dati della battuta di pesca sul giornale elettronico (e-logbook). Tali illeciti sono considerati gravi e comportano anche l’applicazione di sette punti sul titolo professionale e sulla licenza di pesca.

La motovedetta d’altura CP 288 della Capitaneria di Genova era impegnata in una una missione coordinata dall’Efca (l’Agenzia europea della pesca con sede a Vigo, in Spagna) per controlli alle unità da pesca professionale.