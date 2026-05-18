Gli studenti simulano una seduta del Consiglio regionale e votano una proposta di legge

Genova. Trentuno studenti del quarto e quinto anno dei licei Martin Luther King e Cristoforo Colombo di Genova hanno votato una proposta di legge sull’istituzione della Giornata regionale dello spazio. Nell’aula del Consiglio regionale a Genova si è infatti svolta oggi pomeriggio la seduta del Parlamento simulato, organizzata dall’Assemblea legislativa e dall’Università degli studi di Genova nell’ambito di un progetto di Pcto.

Supportati da dirigenti e funzionari dell’ente, i ragazzi hanno simulato una seduta del Consiglio regionale, eleggendo i componenti dell’ufficio di presidenza e presentando, con tanto di modifiche ed emendamenti, una proposta di legge da votare. L’iniziativa conclude tre giornate di formazione a cui hanno preso parte i ragazzi dei due istituti superiori genovesi in Consiglio e in ateneo.

La proposta di legge dei ragazzi istituisce la Giornata regionale dello spazio, individuata nella data del 20 luglio di ogni anno, anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna, come occasione di promozione della cultura scientifica e della conoscenza delle attività spaziali e prevede anche un concorso annuale “Un giorno nello spazio”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Liguria.

“Confrontarsi con tematiche di questo rilievo – ha detto il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari – consente ai ragazzi di avvicinarsi concretamente al ruolo della Regione e dell’Assemblea legislativa, comprendendo da vicino il percorso di formazione delle leggi. Attraverso questa esperienza hanno potuto approfondire il funzionamento del Consiglio regionale, misurandosi con l’esame di ordini del giorno ed emendamenti. La simulazione di una seduta rappresenta un’importante occasione di partecipazione e consapevolezza istituzionale, permettendo agli studenti di confrontarsi direttamente con l’elaborazione di un vero disegno di legge”.

Enrico Albanesi, professore di diritto costituzionale all’Università di Genova, ha detto: “Il Parlamento simulato corona quattro anni di collaborazione tra il Consiglio regionale e la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova, tra lezioni, tirocini ed esperienze pratiche. I ragazzi hanno partecipato con molto interesse e l’auspicio è che il progetto continui anche nei prossimi anni.”