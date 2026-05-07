  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Appuntamento

Giro d’Italia 2026, Chiavari in festa per l’arrivo dell’11esima tappa il 20 maggio

Il traguardo in corso Valparaiso all'altezza di piazza Milano, in piazza Roma approda il Giroland

Giro d'Italia a Chiavari

Chiavari si prepara a vivere una giornata storica accogliendo uno degli eventi sportivi più prestigiosi e seguiti al mondo. Mercoledì 20 maggio la città sarà protagonista con l’arrivo dell’ 11ª tappa del Giro d’Italia 2026, Porcari – Chiavari, trasformandosi in un grande palcoscenico a cielo aperto capace di attraversare e raccontare tutto il territorio.

Percorso. La corsa entrerà a Chiavari, tra le 16.52 e le 17.24, attraversando il ponte della Libertà, proseguendo verso la rotatoria di viale Kasman e imboccando corso Dante fino a piazza Cavour. Da qui il percorso si snoderà lungo via Magenta e viale Devoto, per poi proseguire verso corso Lima e piazza Nassiriya. Attraverserà anche il centro storico passando da viale Millo, tra i portici di via Martiri della Liberazione, piazza Matteotti, corso Garibaldi e via Nino Bixio, coinvolgendo anche piazza Roma e via Trieste. Il tracciato continuerà attraverso la rotatoria Marconi, via Tito Groppo e largo Ravenna, fino a raggiungere corso Cristoforo Colombo e il lungomare. Il gran finale sarà sul mare, lungo corso Valparaiso, dove è previsto l’arrivo della tappa, all’altezza di piazza Milano, in un orario compreso tra le 16:58 e le 17:30.

Nella stessa giornata, Chiavari ospiterà anche il passaggio del Giro – E 2026 – 8ª tappa La Spezia–Chiavari, previsto circa due ore prima della gara professionistica. Un doppio appuntamento che unisce sport, innovazione e sostenibilità.

In piazza San Giovanni Paolo II saranno allestiti il palco ufficiale e l’area premiazioni. Mentre in piazza Roma approderà il Giroland, aperto a tutti dalle 13:30 alle 18:30.

Festa, divertimento, musica e animazione: il villaggio ufficiale del Giro D’Italia dedicato ad adulti e bambini dove immergersi e scoprire la storia e i simboli della Corsa Rosa. Tra Garibaldi, maglie e bici storiche, e foto con il Trofeo Senza Fine, musica e intrattenimento  con RTL 102.5.

“Accogliere l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia è per Chiavari motivo di grande orgoglio. Si tratta di un evento che unisce sport, comunità e promozione del territorio, capace di portare la nostra città all’attenzione nazionale e internazionale. Saranno giornate di festa condivisa, che coinvolgerà cittadini, associazioni e visitatori”, dichiara il sindaco Federico Messuti.

“Il Giro rappresenta un’opportunità straordinaria anche dal punto di vista turistico. Le immagini del nostro lungomare, del centro storico e della città attraversata dalla corsa faranno il giro del mondo, contribuendo a rafforzare l’attrattività di Chiavari. Abbiamo pensato anche ad un ricco calendario di eventi collaterali, pensati proprio per valorizzare questa occasione e offrire un’esperienza completa a chi sceglierà di vivere la città in quei giorni”, aggiunge l’assessore alla Promozione della città, Gianluca Ratto.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.