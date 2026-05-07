Giro d’Italia 2026, Chiavari in festa per l’arrivo dell’11esima tappa il 20 maggio

Chiavari si prepara a vivere una giornata storica accogliendo uno degli eventi sportivi più prestigiosi e seguiti al mondo. Mercoledì 20 maggio la città sarà protagonista con l’arrivo dell’ 11ª tappa del Giro d’Italia 2026, Porcari – Chiavari, trasformandosi in un grande palcoscenico a cielo aperto capace di attraversare e raccontare tutto il territorio.

Percorso. La corsa entrerà a Chiavari, tra le 16.52 e le 17.24, attraversando il ponte della Libertà, proseguendo verso la rotatoria di viale Kasman e imboccando corso Dante fino a piazza Cavour. Da qui il percorso si snoderà lungo via Magenta e viale Devoto, per poi proseguire verso corso Lima e piazza Nassiriya. Attraverserà anche il centro storico passando da viale Millo, tra i portici di via Martiri della Liberazione, piazza Matteotti, corso Garibaldi e via Nino Bixio, coinvolgendo anche piazza Roma e via Trieste. Il tracciato continuerà attraverso la rotatoria Marconi, via Tito Groppo e largo Ravenna, fino a raggiungere corso Cristoforo Colombo e il lungomare. Il gran finale sarà sul mare, lungo corso Valparaiso, dove è previsto l’arrivo della tappa, all’altezza di piazza Milano, in un orario compreso tra le 16:58 e le 17:30.

Nella stessa giornata, Chiavari ospiterà anche il passaggio del Giro – E 2026 – 8ª tappa La Spezia–Chiavari, previsto circa due ore prima della gara professionistica. Un doppio appuntamento che unisce sport, innovazione e sostenibilità.

In piazza San Giovanni Paolo II saranno allestiti il palco ufficiale e l’area premiazioni. Mentre in piazza Roma approderà il Giroland, aperto a tutti dalle 13:30 alle 18:30.

Festa, divertimento, musica e animazione: il villaggio ufficiale del Giro D’Italia dedicato ad adulti e bambini dove immergersi e scoprire la storia e i simboli della Corsa Rosa. Tra Garibaldi, maglie e bici storiche, e foto con il Trofeo Senza Fine, musica e intrattenimento con RTL 102.5.

“Accogliere l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia è per Chiavari motivo di grande orgoglio. Si tratta di un evento che unisce sport, comunità e promozione del territorio, capace di portare la nostra città all’attenzione nazionale e internazionale. Saranno giornate di festa condivisa, che coinvolgerà cittadini, associazioni e visitatori”, dichiara il sindaco Federico Messuti.

“Il Giro rappresenta un’opportunità straordinaria anche dal punto di vista turistico. Le immagini del nostro lungomare, del centro storico e della città attraversata dalla corsa faranno il giro del mondo, contribuendo a rafforzare l’attrattività di Chiavari. Abbiamo pensato anche ad un ricco calendario di eventi collaterali, pensati proprio per valorizzare questa occasione e offrire un’esperienza completa a chi sceglierà di vivere la città in quei giorni”, aggiunge l’assessore alla Promozione della città, Gianluca Ratto.