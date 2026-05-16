Sestri Levante. In occasione dell’11ª tappa del Giro d’Italia Porcari – Chiavari, in programma mercoledì 20 maggio 2026, la Carovana Rosa stazionerà in piazzale Grilli con attività di animazione, prima dell’arrivo dei corridori. Per la durata dell’occupazione dell’area, i residenti muniti di bollino rosso potranno parcheggiare l’auto su tutte le strisce blu cittadine.

Per consentire il transito della manifestazione, verranno adottate modifiche alla viabilità. Il percorso della gara che attraverserà i territorio è il seguente: discesa dal passo del Bracco – via Aurelia – via Tino Paggi – via Bruno Primi – via Pontino – via per S. Vittoria – SP 88 di Montedomenico – loc Balicca e Ponterotto – Villa Montedomenico – passo Iscioli e ingresso nel Comune di Ne.

La circolazione veicolare e pedonale verrà sospesa in entrambi i sensi di marcia indicativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 13:50 e le ore 17:10 e comunque fino al transito del “fine “corsa.

Saranno posizionati divieti di fermata e sosta con rimozione forzata lungo le seguenti vie: via Aurelia (fraz. Trigoso), via Primi, via Pontino, via per S. Vittoria, piazza chiesa di Santa Vittoria.

Saranno chiuse vie laterali, parcheggi e accessi carrai lungo tutto il percorso di gara. Sarà interdetta la circolazione in entrambi i sensi di marcia, pertanto l’accesso da e per la Val Petronio, da e per Moneglia, da e per le frazioni di Loto e Azaro non sarà consentito.

Per informazioni è possibile contattare il Comando di Polizia Locale al numero 0185 478270.