Il Giro d’Italia arriva a Chiavari: caratteristiche della tappa, orari, chiusure stradali

Genova. Il Giro d’Italia arriva in Liguria dopo un anno di stop: oggi l’undicesima tappa della corsa rosa da Porcari a Chiavari (arrivo in corso Cristoforo Combo). Un bel saliscendi che potrebbe accendere gli animi dei ciclisti proprio con l’arrivo nella nostra regione.

Un dislivello di 2850 metri su 195 km, con partenza alle 12:20. Tappa molto movimentata specialmente nella seconda parte. Inizio quasi pianeggiante, ma piuttosto articolato tra Lucca e Camaiore per poi percorrere la via Aurelia per molti chilometri. Prima di entrare alla Spezia si affronta una breve salita. Dopo La Spezia si scalano il Passo del Termine e il Colle di Guaitarola percorrendo così le Cinque Terre. Dopo Sestri Levante si scalano due brevi e ripide salite, la colla dei Scioli (5,7 km con un media del 6,4% e una punta al 15%) e Cogorno (4,6 km al 6,7% con punta al 13%) che portano al finale di Chiavari. Ultimi 5 km caratterizzati da una breve salita che con la successiva breve discesa che porta dentro l’abitato con alcuni passaggi impegnativi. Ultimo chilometro rettilineo perfettamente piatto. Retta finale di 400 m.

Si tratta dunque di una tappa che si presta alle cosiddette fughe per evitare l’arrivo in volata. Tra coloro che potrebbero tentare la sortita ci sono Giulio Ciccone (Lidl Trek), Filippo Zana e Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Javier Romo e Einer Rubio (Movistar), Johannes Kulset (Uno-X Mobility), Jefferson Cepeda (EF Education-EasyPost), Alessandro Pinarello (NSN), ma anche gli uomini Uae Team Emirates-XRG, con Jhonatan Narváez, Igor Arrieta e Jan Christen.

Dopo la cronometro di ieri, stravinta da Filippo Ganna, si riparte con in maglia rosa sempre Afonso Eulalio. Il portoghese della Bahrain ha 27” di vantaggio sula favorito del Giro Jonas Vingegaard, 1’57” su Thymen Arensman, 2’24” su Felix Gall, 2’48” su Ben O’Connor. Primo italiano è Giulio Pellizzari, nono a 3’36”. In maglia ciclamino (classifica a punti) c’è Paul Magnier, in maglia azzurra della montagna Jonas Vingegaard, in maglia bianca dei giovani Afonso Eulalio. A squadre c’è in testa la Visma-Lease a Bike di Vingegaard.

Per gli appassionati di gadget pubblicitari la carovana farà sosta a Sestri Levante in piazzale Grilli alle 15:12 e a Lavagna alle 15:45 in piazza Vittorio Veneto prima di arrivare a Chiavari in zona arrivo alle 16:09. I corridori sono previsti tra le 17:02 e le 17:32 a seconda della velocità dei ciclisti. L’arrivo in provincia di Genova attraverso il passo del Bracco è programmato tra le 15:52 e le 16:13. La cronotabella con tutti i passaggi si può consultare in fondo all’articolo.

A Chiavari è allestito anche Giroland, un villaggio dedicato ad adulti e bambini con la storia e i simboli del Giro dove ci sarà la possibilità anche di fotografare il trofeo.

planimetria della tappa

In tutto il Tigullio sono previste chiusure stradali e divieti di sosta.

Viabilità a Chiavari

Nella stessa giornata Chiavari ospiterà anche il passaggio del Giro-E 2026, previsto circa due ore prima della gara professionistica.

Il percorso a Chiavari interesserà le seguenti vie e piazze: Ponte della Libertà; rotatoria sud viale Kasman; corso Dante; piazza Cavour; via Magenta; rotatoria Entella; viale Devoto; piazzale Rocca; corso Lima; piazza Nassiriya; viale Millo; via Martiri della Liberazione; piazza Matteotti; corso Garibaldi; via Nino Bixio; piazza Roma; via Trieste; rotatoria Marconi; viale Tito Groppo; largo Ravenna; corso Cristoforo Colombo; corso Valparaiso.

L’arrivo della tappa è previsto sul lungomare, in corso Valparaiso, all’altezza di piazza Milano. In piazza San Giovanni Paolo II saranno allestiti il palco ufficiale e l’area premiazioni.

Divieti di fermata e sosta a Chiavari

Dalle ore 6 del 19 maggio alle 22 del 20 maggio in: piazza S. Giovanni Paolo II (area Colmata / area rialzata di collegamento Colmata) e Colmatina, corso Cristoforo Colombo piazza fronte civico 95 e tratto stradale che conduce all’area della Colmatina;

Dalle 18 del 19 maggio alle 22 del 20 maggio in: viale Kasman entrambe le careggiate; piazza Roma; corso Dante (tratto compreso tra piazza Cavour e piazza Roma); viale Tito Groppo; corso Colombo; rotonda Ravenna; corso Garibaldi (tratto compreso tra largo Ravenna e corso De Michiel); corso Valparaiso fino a via Marina Giulia; piazza Leonardi; piazza Milano; via Marina Giulia (tratto fornice ferroviario);

Dalle 6 alle 22 del 20 maggio 2026: Ponte della Libertà; rotatoria sud viale Kasman; corso Dante; piazza Cavour; via Magenta; rotatoria via Entella; viale Devoto; piazzale Rocca; corso Lima; piazza Nassiriya; viale Millo; via Martiri della Liberazione; piazza Matteotti; corso Garibaldi; via Nino Bixio; via Trieste; rotatoria Marconi

Divieto di accesso e transito

Dalle 6 del 19 maggio alle 22 del 20 maggio:

piazza S. Giovanni Paolo II (area Colmata / area rialzata di collegamento Colmata) e area Colmatina.

Dalle 6:30 alle 22 del 20 maggio: viale Kasman; piazza Roma; corso Dante tratto compreso tra piazza Cavour e piazza Roma; viale Tito Groppo; corso Colombo; corso Valparaiso fino a via Marina Giulia; piazza Leonardi; piazza Milano.

Altre informazioni

Il Comune ha chiuso le scuole e istituito una navetta gratuita, i parcheggi saranno gratuiti. Tutte le informazioni qui.

Viabilità nel Tigullio

Anche gli altri comuni interessati dal passaggio del Giro hanno dato disposizioni: Lavagna, Sestri Levante, Cogorno, Carasco.