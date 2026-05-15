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Il fermo

Giovane accoltellato in via di Sottoripa: arrestato l’aggressore, è un 19enne

Prima ha sferrato un pugno a una terza persona, poi ha colpito con una coltellata all'addome in 25enne che aveva cercato di allontanarlo

accoltellato sottoripa
L’aggressione era avvenuta intorno alle 18.30 all’altezza di vico del Serriglio, nello stesso punto in cui due anni fa un uomo era stato ridotto in fin di vita con una serie di fendenti.

Prima il pugno a un passante, poi la coltellata al 25enne intervenuto per allontanarlo

L’indagine, dopo il primo intervento delle volanti, è stata condotta per dagli investigatori della squadra mobile che grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza sono riusciti a ricostruire quanto accaduto.

Dalle immagini infatti è emerso che il 19enne, mentre transitava in via Sottoripa, si è avvicinato a un uomo e, senza un apparente motivo, gli ha sferrato un pugno al volto. Due giovani sono intervenuti per allontanare l’aggressore ma lui ha estratto un coltello colpendo uno dei due alla testa, al collo ed al torace, facendolo cadere a terra.

L’accoltellatore è poi fuggito a bordo di un monopattino, in compagnia di un amico.
Le immagini lo hanno ripreso girare per il centro storico per qualche minuto prima di infilarsi in vico Piuma e uscirne poco dopo con abiti differenti.

Immaginando che il giovane potesse avere un appoggio in quella via, gli agenti hanno predisposto un servizio di appostamento e ieri pomeriggio, lo hanno notato in via Gramsci e fermato. Sono anche riusciti a individuare l’appartamento dove viveva e nella successiva perquisizione hanno trovato gli abiti, ancora sporchi di sangue, che indossava al momento dell’aggressione.

Il giovane, irregolare sul territorio e già noto per lesioni e rapina, è stato sottoposto a fermo e portato nel carcere di Marassi.

Il 25enne ferito non è in pericolo di vita

La vittima, un 25enne anche lui di nazionalità tunisina, è stato colpito all’addome e ha riportato una ferita lacero-contusa al cranio. Soccorso dai militi della Croce Blu di Castelletto e dal personale dell’automedica del 118, è stato portato in codice rosso all’ospedale Galliera, poi trasferito al San Martino. Ha riportato una ferita penetrante all’emicostato con lieve perforazione polmonare ma è vigile e non è in pericolo di vita

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