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Evento

Al Porto Antico torna la magia del “naso rosso”: sabato 16 maggio giochi e solidarietà

Calata Mandraccio si trasformerà per un'intera giornata in uno spazio colorato e aperto a tutti, dedicato alla scoperta della clownterapia

Generico maggio 2026

Genova. Una giornata di sorrisi, musica, giochi e solidarietà nel cuore di Genova. Sabato 16 maggio, dalle ore 10 alle 22, il Porto Antico ospiterà la 22esima edizione della Giornata nazionale del Naso Rosso, il grande evento promosso da Vip Italia Odv e organizzato a Genova dai volontari clown di Vip Genova I Pagiassi Odv.

Calata Mandraccio si trasformerà per un’intera giornata in uno spazio colorato e aperto a tutti, dedicato al divertimento, alla condivisione e alla scoperta del mondo della clownterapia. Un appuntamento pensato per famiglie, bambini, giovani e curiosi di ogni età, che potranno incontrare da vicino i clown volontari impegnati durante tutto l’anno negli ospedali e nelle strutture socio-sanitarie del territorio.

Tra spettacoli, laboratori creativi, baby dance, truccabimbi, palloncini, bolle giganti, musica e animazione, il pubblico sarà coinvolto in un susseguirsi di attività fino alla serata finale con DJ set. Non mancherà anche il tradizionale mercatino solidale.

Programma principale

(Calata Mandraccio – Porto Antico di Genova)
Ore 10:00 – Apertura della manifestazione
Ore 11:00 e dalle 15:00 – Truccabimbi
Ore 11:00 e 16:00 – Laboratori e attività
Ore 11:30 e 17:00 – Spettacoli clown
Dalle ore 19:00 – DJ set e festa finale
Per tutta la giornata: animazioni, giochi, bolle, palloncini e intrattenimento.

Un sorriso che attraversa tutta Italia

La Giornata del Naso Rosso è l’unico evento nazionale di raccolta fondi di Vip Italia Odv e coinvolge contemporaneamente decine di città italiane. Oltre 4.700 clown volontari scendono nelle piazze per diffondere un messaggio di gioia, accoglienza e vicinanza, sostenendo concretamente i progetti di clownterapia e la formazione dei volontari.

Anche quest’anno i Pagiassi invitano la cittadinanza a partecipare, per conoscere più da vicino il valore del volontariato clown e condividere insieme una giornata speciale, dove il sorriso diventa un linguaggio universale.

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