Giornata mondiale per l’Igiene delle Mani, le iniziative al San Martino

Genova. In occasione della Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani, che ricorre il 5 maggio, l’Ospedale Policlinico San Martino aderisce alla campagna promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ricordando l’importanza di un gesto semplice ma fondamentale per la salute collettiva.

Al piano terra del Padiglione Monoblocco e nell’atrio del Palazzo dell’Amministrazione, dalle ore 9:30 alle ore 12, saranno allestiti due punti informativi, dove specialisti dell’Unità Operativa di Igiene saranno a disposizione dei cittadini per illustrare alcune semplici regole di igiene delle mani e per verificare, attraverso box pedagogici, la corretta esecuzione della procedura.

Le mani sono il nostro primo strumento di contatto con il mondo. Lavarle correttamente e nei momenti corretti è un gesto semplice ma fondamentale per proteggere la nostra salute e quella degli altri. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che l’igiene delle mani è una delle azioni più efficaci per prevenire le infezioni. Ogni persona, ogni giorno, può contribuire alla sicurezza e al benessere di tutta la comunità.

Inoltre, in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, presso l’Albergo dei Poveri sarà ricreato un ambiente virtuale realistico dove studenti e operatori sanitari potranno sviluppare una comprensione più profonda dei concetti di igiene delle mani e prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.