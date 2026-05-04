Giornata Mondiale della Sicurezza Stradale, un webinar formativo per docenti e famiglie

Genova. In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Stradale, martedì 6 maggio si terrà un webinar dedicato a docenti e aperto alle famiglie, realizzato in collaborazione con ACI e Motorizzazione Civile. L’appuntamento è parte integrante di “LANTERNA VERDE – Sicurezza, Azione, Formazione ed Educazione per una Viabilità Attenta e Consapevole nella Città Metropolitana di Genova”, il progetto promosso dalla Città Metropolitana insieme ad Alfa Liguria e ai Comuni di Chiavari, Rapallo, Ronco Scrivia e Sestri Levante, con il supporto della Prefettura, dell’Ufficio Scolastico Regionale, degli istituti scolastici e delle associazioni del territorio.

Ogni anno sulle strade italiane si contano migliaia di vittime, molte delle quali giovani. Dietro ogni incidente c’è una storia, una famiglia, una comunità che cambia per sempre. È da questa consapevolezza che nasce “Lanterna Verde”: non un progetto di sola prevenzione formale, ma un percorso educativo che vuole incidere in profondità nelle abitudini e nel senso di responsabilità delle nuove generazioni.

«La sicurezza stradale non è solo una questione di norme da rispettare: è una scelta quotidiana che riguarda il valore della vita, la propria e quella degli altri. Con questo progetto vogliamo parlare ai ragazzi con strumenti veri, coinvolgere le famiglie e formare chi ogni giorno lavora accanto ai giovani. Perché prevenire un incidente significa salvare una storia» ha dichiarato il Consigliere Metropolitano Delegato a Istruzione e Pari Opportunità.

Un progetto già in marcia

“Lanterna Verde” si inserisce nell’iniziativa nazionale “Mobilità Sicura”, promossa da ANCI a seguito dell’accordo sottoscritto il 18 ottobre 2024 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA) e con UPI. Il finanziamento proviene dal Fondo contro l’incidentalità notturna. Il progetto si colloca nel quadro del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030 e della strategia europea “Vision Zero”, che punta ad azzerare le vittime della strada entro il decennio.

Le attività sono già avviate: è stata completata la formazione dei formatori delle Polizie locali dei Comuni partner, pronti a operare nelle scuole con metodologie condivise e validate; sono stati distribuiti kit esperienziali e visori di realtà virtuale per simulare in modo immediato e coinvolgente gli effetti dell’alcol e delle droghe alla guida; sono già in corso gli interventi educativi della Polizia locale negli istituti scolastici del territorio; sono stati inoltre attivati controlli mirati su strada, con presidio specifico nelle fasce serali e notturne.

Le prossime tappe

Nelle settimane successive al webinar del 6 maggio, il progetto entrerà in una nuova fase: prenderà il via la formazione rivolta ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado, saranno organizzati webinar dedicati ai genitori per coinvolgere attivamente le famiglie, e sarà lanciata una campagna di comunicazione pensata per intercettare il mondo giovanile con un linguaggio autentico e contemporaneo.

Al centro della campagna, un claim diretto e potente: “La vita non ha REPLAY. Guida in sicurezza.” Un messaggio che va oltre le regole del codice della strada, per toccare il valore delle relazioni e delle scelte. La campagna prevede il coinvolgimento di testimonial del territorio metropolitano e le voci dirette di volontari e personale sanitario, per dare concretezza a storie che altrimenti restano statistiche.

È inoltre in programma un incontro con un esperto sulle dipendenze, per approfondire il legame tra abuso di sostanze e rischio alla guida: un tassello scientifico che completerà il percorso educativo avviato sul campo.