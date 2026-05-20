Giornata mondiale della biodiversità, le “camminate” organizzate dal Fai a Genova e dintorni

Genova. Come nelle altre regioni d’Italia, così anche in Liguria il Fai (Fondo per l’ambiente italiano) aderisce alla Giornata mondiale della biodiversità, proclamata dall’Onu nel 2000 per sottolineare l’importanza di salvare e preservare le diverse specie viventi animali e vegetali che garantiscono la ricchezza della vita sulla Terra.

A tal fine il Fai propone in tutta Italia, nel mese di maggio, in 25 Beni Fai le Camminate nella biodiversità e sul territorio 100 iniziative organizzate dalle proprie Delegazioni (Calendario ed elenco completo di tutti gli eventi su www.faibiodiversita.it): una serie di eventi in paesaggi naturali e agrari, giardini storici, parchi, saline, boschi e zone umide, per scoprire, in compagnia di biologi, zoologi, botanici, guardiaparco, guide naturalistiche, giardinieri, ornitologi e apicoltori. In questo ambito si collocano in Liguria, sabato 16, sabato 23 e domenica 24 maggio, le molteplici proposte di attività nella natura e le visite speciali con esperti e guide d’eccezione sia in due beni Fai straordinari come l’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli e Villa Rezzola a Lerici, sia in luoghi individuati dalle delegazioni Fai del territorio per sottolineare la ricca realtà naturalistica della nostra regione e offrire rilevanti spunti di riflessione sulle problematiche legate alla conservazione e tutela di una biodiversità particolarmente ricca, ma anche spesso minacciata.

Come sottolinea la presidente ligure Farida Simonetti “il Fai ligure propone una serie di iniziative la cui varietà evidenzia la ricchezza naturalistica della nostra regione, dal cuore di Genova all’entroterra montuoso di Pigna o lungo gli antichi sentieri sulle alture di Andora o ancora in una realtà costruita come il Giardino Caneva di Sarzana, ovunque ci sarà modo di scoprire, conoscere, sorprendersi delle meraviglie della nostra natura, e tornare a casa più ricchi”.

ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI

Sabato 23 e domenica 24 maggio, alle ore 14 si andrà alla scoperta degli ecosistemi del Parco Naturale Regionale e dell’Area Marina Protetta di Portofino. La collaborazione del FAI con l’Ente Parco di Portofino e l’Area Marina Protetta ha portato alla realizzazione del libretto “La biodiversità dell’Abbazia di San Fruttuoso”, che descrive due itinerari emblematici degli habitat del Promontorio di Portofino e che ispirerà le Camminate. Due piacevoli passeggiate in compagnia di una guida del Parco Naturale Regionale di Portofino e, sabato 23 maggio, della Dott.ssa Valentina Cappanera, biologa dell’Area Marina Protetta di Portofino, che con un linguaggio accessibile permetteranno di capire il valore della biodiversità, le minacce che la mettono a rischio e le strategie per tutelarla, preservando habitat ed ecosistemi. Le passeggiate saranno introdotte dall’architetto Alessandro Capretti, Direttore dell’Abbazia di San Fruttuoso.

Sabato 23 maggio i visitatori scopriranno le praterie di ampelodesma e l’utilizzo delle fibre di questa pianta nelle attività legate alla pesca tradizionale, l’ambiente coralligeno e il Santuario dei Cetacei, le piante ornamentali e da frutto. La passeggiata terminerà nella lecceta, la foresta mediterranea sempreverde di cui restano ormai pochi lembi.

Domenica 24 maggio la visita inizierà dagli aspetti geologici del Promontorio di Portofino per poi passare al caratteristico paesaggio antropizzato dei terrazzamenti in pietra a secco coltivati a olivo, recuperati nel sito grazie al progetto Reconnect – Horizon 2020. Qui sono stati realizzati interventi basati su Nature-Based Solutions, finalizzati alla gestione e mitigazione del rischio geo-idrologico attraverso l’impiego di tecnologie naturali, con il recupero dell’ecosistema dei muretti a secco con ciglioni inerbiti, un ecosistema che sta oggi sempre più scomparendo. La passeggiata proseguirà nel caratteristico habitat naturale della macchia mediterranea per terminare con l’osservazione delle associazioni vegetali che includono tre diversi tipi di pini: Pino d’Aleppo, Pino marittimo e Pino domestico.

Durata delle passeggiate 1 ora e mezzo, appuntamento presso la biglietteria dell’Abbazia, massimo 15 partecipanti prenotazione obbligatoria su www.abbaziadisanfruttuoso.it. Per affrontare al meglio la passeggiata è consigliato indossare scarponcini da trekking e portare con sé cappellino da sole, crema solare e borraccia. In collaborazione con Ente Parco di Portofino e Area Marina Protetta di Portofino.

ACQUEDOTTO STORICO

Sabato 23 maggio la Delegazione FAI di Genova, in collaborazione con il Municipio Media Valbisagno, l’Associazione GAU, la Federazione per la valorizzazione e la tutela dell’acquedotto storico di Genova e l’Istituto Agrario Marsano, organizza una passeggiata su un tratto dell’antico civico acquedotto che ha rifornito di acqua la città dal medioevo ai primi anni del 1900. Sarà questa l’occasione per raccontare del progetto “Arsellina” pensato e voluto dal Municipio con lo scopo di promuovere la biodiversità agricola locale e il patrimonio ambientale e culturale della valle.

L’appuntamento è previsto alle ore 9.00 in Piazza Giuliano Suppini 4 davanti alla sede della Associazione GAU. Dal momento che il nostro non sarà un giro ad anello, consigliamo di raggiungere il punto di partenza con i mezzi pubblici (linea 13 di AMT, fermata STRUPPA 10/SUPPINI)

Inizio passeggiata ore 9.30, fine passeggiata ore 13.00. Difficoltà: Facile (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T – Turistico). Lunghezza 4 km circa, dislivello a piedi circa 80 metri, durata: 3 ore e 30 minuti circa. Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking, zainetto e acqua. In caso di maltempo la passeggiata sarà rinviata a data da destinarsi. L’evento prevede un numero limitato di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria su faiprenotazioni.fondoambiente.it, indicando il numero di persone per le quali si vuole effettuare la prenotazione, il nome e cognome e un recapito telefonico. L’evento prevede un numero limitato di partecipanti.

Il contributo previsto è pari a 10 euro per i soci FAI e di 15 euro per i non soci.