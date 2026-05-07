A Genova si celebra la Giornata dell’Europa con gli studenti dei licei Gobetti e Pertini

Genova. Anche quest’anno il Centro Europe Direct del Comune di Genova, in collaborazione con EULC, la rete dei consiglieri locali dell’Unione Europea, ha celebrato la Giornata dell’Europa in programma sabato 9 maggio.

Lo ha fatto in anticipo di due giorni, vista la concomitanza con la 97esima Adunata degli Alpini, coordinando un ricco programma di iniziative e attività, tra Palazzo Tursi e via Garibaldi, che hanno avuto come tema centrale i giovani e le opportunità europee.

Dopo i saluti istituzionali da parte, tra gli altri, del consigliere delegato alle Relazioni internazionali del Comune di Genova, Si Mohamed Kaabour, e del consigliere del Comune di Cogorno, Luca Torrente, le celebrazioni sono entrate nel vivo con l’esibizione danzante a cura del liceo coreutico Gobetti e varie attività di animazione dedicate agli studenti liceali, prima dell’esecuzione, da parte di 130 ragazze e ragazzi del liceo musicale Pertini, tra coro e musicisti, dell’Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven.

“In questo momento di grave destabilizzazione del sistema geopolitico internazionale, è fondamentale per una grande città come Genova, che incarna da sempre valori alla base delle moderne democrazie quali libertà, solidarietà, uguaglianza e cooperazione, promuovere iniziative con cui avvicinare i giovani alla politica e, in particolare, all’Europa – spiega il consigliere Kaabour – Non un mero spazio istituzionale, ma un progetto che negli ultimi decenni ha unito i popoli europei nel segno della pace e dell’amicizia. Ma l’Europa è anche, e soprattutto, un universo di opportunità di crescita, mobilità e partecipazione garantite ai cittadini europei e in particolare alle giovani generazioni. Opportunità che il Centro Europe Direct del Comune di Genova, attraverso il suo ruolo di intermediazione tra l’Europa e il nostro territorio, continuerà a far conoscere ai giovani genovesi, con l’obiettivo di costruire una cittadinanza europea consapevole e attiva”.

L’iniziativa ha voluto valorizzare il ruolo di Genova come città capace di accogliere, creare e promuovere percorsi di formazione, lavoro e qualità della vita, abbracciando una visione cosmopolita con cui accreditarsi anche come destinazione per gli studenti internazionali.

Era presente anche l’assessora comunale alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi.

Nato nel 2005, il Centro Europe Direct del Comune di Genova ha come mission quella di diffondere l’informazione comunitaria per coinvolgere il cittadino europeo nel processo di costruzione dell’Unione, con strumenti, metodi e locali attrezzati ben visibili e accessibili. Target privilegiati sono scuola, giovani e mondo del no-profit.