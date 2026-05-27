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Indagini in corso

Sestri Levante, colpo in gioielleria: il video dei ladri che fuggono dai carabinieri

Il colpo è stato messo a segno in corso Colombo nella notte tra il 25 e il 26 maggio, preso di mira L’approdo. Alcuni residenti hanno filmato la scena

Foto Facebook - Sestri Levante

Sestri Levante. I carabinieri sono ancora sulle tracce del gruppo di ladri che nella notte tra il 25 e il 26 maggio ha preso di mira una gioielleria forzandone la saracinesca ed è poi fuggito una volta scoperto.

Il colpo è stato messo a segno in corso Colombo, presa di mira la gioielleria L’approdo. Alcuni testimoni riferiscono di avere sentito il fragore della saracinesca che veniva sollevata di essersi affacciati e avere visto tre uomini salire a bordo di un’Audi e fuggire, con il portellone posteriore ancora aperto, all’arrivo di un’auto dei carabinieri.

Un video che riprende i minuti iniziali dell’inseguimento è stato diffuso sul gruppo social di Sestri Levante: “Da quello che ho visto, sembravano essere coinvolti tre uomini: uno alla guida, uno che utilizzava quello che sembrava un attrezzo idraulico da taglio, una sorta di cesoia idraulica, e un altro che camminava lungo la strada con un estintore in mano”.

Tutti i video e le informazioni sono stati trasmessi ai carabinieri che stanno indagando sull’accaduto, anche con l’aiuto dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria e comunali. 

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