Sestri Levante, colpo in gioielleria: il video dei ladri che fuggono dai carabinieri

Sestri Levante. I carabinieri sono ancora sulle tracce del gruppo di ladri che nella notte tra il 25 e il 26 maggio ha preso di mira una gioielleria forzandone la saracinesca ed è poi fuggito una volta scoperto.

Il colpo è stato messo a segno in corso Colombo, presa di mira la gioielleria L’approdo. Alcuni testimoni riferiscono di avere sentito il fragore della saracinesca che veniva sollevata di essersi affacciati e avere visto tre uomini salire a bordo di un’Audi e fuggire, con il portellone posteriore ancora aperto, all’arrivo di un’auto dei carabinieri.

Un video che riprende i minuti iniziali dell’inseguimento è stato diffuso sul gruppo social di Sestri Levante: “Da quello che ho visto, sembravano essere coinvolti tre uomini: uno alla guida, uno che utilizzava quello che sembrava un attrezzo idraulico da taglio, una sorta di cesoia idraulica, e un altro che camminava lungo la strada con un estintore in mano”.

Tutti i video e le informazioni sono stati trasmessi ai carabinieri che stanno indagando sull’accaduto, anche con l’aiuto dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria e comunali.