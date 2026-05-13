  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Blitz

Degrado ai giardini Melis: scattano pulizia straordinaria e nuove regole di accesso

Nei giorni scorsi sono stati due ragazzi che si erano accampati nella parte superiore di Villa Serra. Oggi il sopralluogo per l'assegnazione degli spazi

giardini melis

Genova. Ancora un intervento ai giardini Melis, a Cornigliano, per allontanare due ragazzi che si erano accampati nella parte superiore di Villa Serra.

A darne notizia è il presidente di Municipio, Fabio Ceraudo, che è intervenuto insieme alla polizia locale e agli assistenti sociali per prendere in carico i due giovani. 

Da tempo i giardini Melis sono al centro del dibattito nel quartiere per le condizioni di degrado in cui spesso vengono ritrovati da chi frequenta l’area verde, tra abbandono di rifiuti, spaccio e consumo di alcolici. Il Municipio è nuovamente intervenuto con Aster e i ragazzi della Celano Boxe per una pulizia straordinaria dell’area, ed è stato stabilito il ripristino delle cancellate per mettere in sicurezza il parco.

Mercoledì Ceraudo, insieme con la Comunità di Sant’Egidio e l’assessore Davide Patrone, effettuerà un sopralluogo per avviare il percorso di assegnazione degli spazi “fondamentale per garantire un presidio stabile e una presenza continua all’interno della villa. Abbiamo inoltre stabilito che tutte le associazioni che operano nella villa dovranno rispettare gli orari di apertura e chiusura del parco – fa sapere Ceraudo – In caso di attività extra orario, sarà necessario riferirsi al Municipio e assumersi precise responsabilità.  Una scelta indispensabile per evitare che la struttura rimanga aperta, come purtroppo è accaduto troppe volte in passato”.

Più informazioni
leggi anche
giardini melis
Pizzicati
Spaccio ai giardini Melis, scattano le denunce dopo le segnalazioni dei residenti
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.