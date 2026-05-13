Degrado ai giardini Melis: scattano pulizia straordinaria e nuove regole di accesso

Genova. Ancora un intervento ai giardini Melis, a Cornigliano, per allontanare due ragazzi che si erano accampati nella parte superiore di Villa Serra.

A darne notizia è il presidente di Municipio, Fabio Ceraudo, che è intervenuto insieme alla polizia locale e agli assistenti sociali per prendere in carico i due giovani.

Da tempo i giardini Melis sono al centro del dibattito nel quartiere per le condizioni di degrado in cui spesso vengono ritrovati da chi frequenta l’area verde, tra abbandono di rifiuti, spaccio e consumo di alcolici. Il Municipio è nuovamente intervenuto con Aster e i ragazzi della Celano Boxe per una pulizia straordinaria dell’area, ed è stato stabilito il ripristino delle cancellate per mettere in sicurezza il parco.

Mercoledì Ceraudo, insieme con la Comunità di Sant’Egidio e l’assessore Davide Patrone, effettuerà un sopralluogo per avviare il percorso di assegnazione degli spazi “fondamentale per garantire un presidio stabile e una presenza continua all’interno della villa. Abbiamo inoltre stabilito che tutte le associazioni che operano nella villa dovranno rispettare gli orari di apertura e chiusura del parco – fa sapere Ceraudo – In caso di attività extra orario, sarà necessario riferirsi al Municipio e assumersi precise responsabilità. Una scelta indispensabile per evitare che la struttura rimanga aperta, come purtroppo è accaduto troppe volte in passato”.