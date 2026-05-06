Giardini Giuseppe Piccardo a Voltri, l’8 maggio l’inaugurazione della nuova area gioco

Genova. Venerdì 8 maggio sarà inaugurata ufficialmente la nuova area gioco dei giardini Giuseppe Piccardo di via Poerio, a Voltri.

L’intervento di manutenzione straordinaria, finanziato con 100mila euro di fondi comunali nel quadro dei 285mila euro in conto capitale trasferiti al Municipio VII Ponente, così come agli altri otto Municipi cittadini, ha consentito di effettuare il completo restyling della vecchia area ludica.

La nuova area gioco – situata nella parte centrale dei giardini e pensata per accogliere bambini di diverse fasce d’età e abilità motorie – è stata progettata con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza, favorire lo sviluppo del gioco e della socializzazione e migliorare l’accessibilità degli spazi, attraverso l’utilizzo di forme e materiali di concezione moderna.

All’inaugurazione parteciperanno l’assessore comunale a Manutenzioni e Lavori pubblici Massimo Ferrante, il presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio e il presidente di Anpi Pra’ Alessandro Borghi.

“La nuova area gioco di Voltri è, in ordine cronologico, il primo intervento realizzato sul territorio comunale andando ad attingere ai fondi del primo conto capitale di 285mila euro che, come Amministrazione, abbiamo assegnato a ciascuno dei 9 Municipi, ripristinando una prassi che era stata abbandonata negli anni precedenti – spiega l’assessore Massimo Ferrante – rimettere la manutenzione ordinaria al centro dell’attività amministrativa è uno degli obiettivi a cui lavoriamo fin dal primo giorno del nostro mandato, puntando ad investire le risorse dei cittadini genovesi in azioni capaci di migliorare concretamente la vita delle persone, anche grazie all’operato dei Municipi. Proprio ai Municipi abbiamo erogato, con il primo bilancio approvato lo scorso dicembre, ulteriori 300mila euro: risorse pensate per fornire, con il costante supporto del Comune di Genova, nuovi e sempre migliori servizi alla cittadinanza”.

“Siamo davvero felici di poter riconsegnare, ai bimbi e alle famiglie di Voltri, l’area gioco dei giardini Giuseppe Piccardo in una veste totalmente rinnovata, concepita come uno spazio all’avanguardia dal punto di vista del design e dell’accessibilità delle nuove attrezzature ludiche, nel quadro di un intervento di riqualificazione complessiva di tutto il contesto, aree verdi comprese – spiega il presidente Matteo Frulio – ringraziamo ancora una volta il Comune di Genova e in particolare l’assessore Ferrante per il sostegno; grazie anche all’area tecnica per il progetto e ad Anpi Pra’ che, insieme ad Anpi Voltri, tributerà il giusto omaggio alla memoria del partigiano praese Giuseppe Piccardo a cui questi giardini sono dedicati, a testimoniare ancora una volta il radicamento che i valori della Resistenza hanno, e continueranno ad avere per sempre, sul territorio di Voltri e nel Ponente tutto”.

Le nuove attrezzature ludiche

La nuova area gioco è stata dotata delle seguenti attrezzature ludiche:

Altalena tripla a portale, con struttura metallica di design moderno, dotata di seduta classica a tavoletta per la fascia d’età 6–12 anni, sedile a gabbia per bambini da 2 a 4 anni e sedile inclusivo a cestone

Gioco a molla tradizionale, con struttura dal design contemporaneo ispirato a figure familiari

Giostra girevole inclusiva, destinata alla fascia d’età 4–10 anni, composta da seduta rotante a 360° con telaio metallico

Gioco multifunzione inclusivo a due torri, composto da due strutture collegate da un elemento a ponte, con piattaforme di arrivo coperte, pannelli ludici tematici, pannelli tattili, scivoli e sistemi di risalita con pioli e arrampicata.

La sicurezza dei più piccoli nell’utilizzo dei giochi è garantita anche dalla nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata a manto continuo, con finitura superficiale colorata e tematizzazione coerente con i giochi installati. Inoltre, sono stati alcuni elementi di gioco tradizionali, integrati con le nuove attrezzature pensate per favorire una maggiore fruizione anche da parte di bambini con disabilità.

La riqualificazione delle aree a verde

Il completo restyling dell’area gioco dei giardini “Giuseppe Piccardo” si inserisce in un più ampio processo di riqualificazione del giardino pubblico che comprende anche la ridefinizione delle bordature delle aiuole, la ristrutturazione e il riposizionamento dell’arredo urbano esistente, il ripristino della funzionalità della fontanella pubblica e la cura del verde.

L’omaggio al partigiano Giuseppe Piccardo

All’inaugurazione dell’area gioco saranno presenti anche le delegazioni di Anpi Voltri e Anpi Pra’, guidata quest’ultima dal presidente Alessandro Borghi che racconterà la parabola resistenziale del partigiano Giuseppe Piccardo.

Piccardo fu uno dei 57 partigiani praesi e non partecipare alla Resistenza a Pra’. Inquadrato nella 1ª brigata Matteotti della divisione “Giorgio Davito” attiva sulle montagne del Canavese, vicino Torino, Piccardo rimase gravemente ferito durante l’Insurrezione del capoluogo piemontese dove morì, dopo il ricovero in ospedale, il 4 maggio 1945.