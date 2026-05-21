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Appuntamento

Al festival IlMare di Santa Margherita arriva Gianrico Carofiglio

Con “Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza” lo scrittore si rivolge a ragazze, ragazzi e adulti per raccontare la forza delle parole e delle azioni

Gianrico Carofiglio scrittore

Santa Margherita Ligure. Prosegue questo fine settimana la seconda edizione di IlMare Festival, la kermesse nazionale dedicata al mare in tutte le sue declinazioni e che si sviluppa nei luoghi simbolo di Santa Margherita Ligure, organizzata dal Comune di Santa Margherita Ligure insieme al team di Frame – Festival della Comunicazione.

Dopo il successo del primo weekend di eventi, con ospiti come Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni, il festival allarga lo sguardo alla letteratura, alla memoria e all’immaginario del mare. Sabato 23 maggio sarà protagonista Gianrico Carofiglio, alle ore 18:00 in piazza Caprera.

Con “Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza” lo scrittore si rivolge a ragazze, ragazzi e adulti per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo.

Tutti gli eventi de IlMare Festival sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti. Le informazioni aggiornate sono disponibili su livesanta.it/ilmare-festival-2026.

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