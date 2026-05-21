Al festival IlMare di Santa Margherita arriva Gianrico Carofiglio

Santa Margherita Ligure. Prosegue questo fine settimana la seconda edizione di IlMare Festival, la kermesse nazionale dedicata al mare in tutte le sue declinazioni e che si sviluppa nei luoghi simbolo di Santa Margherita Ligure, organizzata dal Comune di Santa Margherita Ligure insieme al team di Frame – Festival della Comunicazione.

Dopo il successo del primo weekend di eventi, con ospiti come Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni, il festival allarga lo sguardo alla letteratura, alla memoria e all’immaginario del mare. Sabato 23 maggio sarà protagonista Gianrico Carofiglio, alle ore 18:00 in piazza Caprera.

Con “Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza” lo scrittore si rivolge a ragazze, ragazzi e adulti per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo.

Tutti gli eventi de IlMare Festival sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti. Le informazioni aggiornate sono disponibili su livesanta.it/ilmare-festival-2026.