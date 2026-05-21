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Lieto fine

Gheppio in difficoltà salvato dal Cites torna a volare

Era stato trovato negli spazi della caserma Testero del comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova in grande difficoltà

Generico maggio 2026

Genova. Torna in libertà il giovane gheppio trovato negli spazi della caserma Testero del comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova in grande difficoltà.

A trovarlo sono stati proprio i militari delle Fiamme Gialle, che hanno poi chiesto l’intervento dei colleghi della Squadra Cites del II Gruppo di Genova. Coadiuvati da una guardia zoofila, sono riusciti a catturarlo in sicurezza e a portarlo al cras di Campomorone gestito dell’Enpa.

Gli accertamenti medici effettuati infatti evidenziato una ferita a un’ala, curata con terapia antibiotica. Dopo circa tre settimane di riposo il giovane rapace è stato in grado di riprendere il volo, per la gioia di chi si è adoperato per la sua salvaguardia.

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