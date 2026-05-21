Gheppio in difficoltà salvato dal Cites torna a volare

Genova. Torna in libertà il giovane gheppio trovato negli spazi della caserma Testero del comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova in grande difficoltà.

A trovarlo sono stati proprio i militari delle Fiamme Gialle, che hanno poi chiesto l’intervento dei colleghi della Squadra Cites del II Gruppo di Genova. Coadiuvati da una guardia zoofila, sono riusciti a catturarlo in sicurezza e a portarlo al cras di Campomorone gestito dell’Enpa.

Gli accertamenti medici effettuati infatti evidenziato una ferita a un’ala, curata con terapia antibiotica. Dopo circa tre settimane di riposo il giovane rapace è stato in grado di riprendere il volo, per la gioia di chi si è adoperato per la sua salvaguardia.