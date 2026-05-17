Dinstinguished gentleman’s ride, in 300 a Genova per la ricerca contro il cancro

Genova. Eleganti, rumorosi e generosi. Trecento gentiluomini e gentildonne si sono dati appuntamento questa mattina in piazza della Vittoria e elegantissimi sono saliti in sella alle loro moto, vespe e lambrette per una sfilata di beneficenza che quest’anno ha raggiunto i 4mila euro che andranno per la ricerca contro il cancro alla prostata.

L’eleganza è l’elemento che contraddistingue i partecipanti che per l’occasione hanno sfoggiato giacca, cravatta o papillon in stile vintage, ispirandosi agli anni Cinquanta e Sessanta così come le moto, le vespe e le lambrette protagoniste della giornata.

Quest’anno a tutti i partecipanti è stato dato un nastro rosa e prima di raggiungere le Piscine di Albaro per la premiazione e la festa, i centauri sono passati in piazza Rossetti per salutare i partecipanti a Genova in Rosa, la camminata di beneficenza organizzata a favore del Centro Antiviolenza Mascherona.

Soddisfatti gli organizzatori, il Cafe Racer Genova, il gruppo di appassionati di motociclette classiche e modern classic nato a Genova nel 2011 con la passione dei motori e delle moto vintage anni Sessanta: «L’obiettivo era fare meglio dello scorso anno – dichiara Fabio Santinelli – l’abbiamo ampiamente superato raggiungendo i quattromila euro. Genova resta una città generosa. Ma il prossimo anno dobbiamo fare di più».

I numeri del DGR: In Italia le città che hanno preso parte all’evento sono state 56, ma nel mondo sono più di 1000 con 110 paesi rappresentati e oltre 130mila motociclisti impegnati in una raccolta che dal 2012 – primo anno in cui si è svolto il Distinguished Gentleman’s Ride – ha superato 60 milioni di dollari. Genova, dal 2014 primo anno in cui Cafe Racer Genova ha organizzato l’evento – ha raccolto 28mila dollari.

È possibile donare ancora fino al 24 maggio andando sul sito www.gentlemansride.com