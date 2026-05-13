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Statistiche

Genova, anche nei primi mesi del 2026 aumenta la popolazione residente

Genova risulta attrattiva per l'immigrazione sia da altri comuni, sia dall'estero. Nel 2025 qualche piccolo Comune ha mantenuto un saldo naturale positivo

genova panorama

Genova. La popolazione di Genova continua ad aumentare anche in questo inizio di 2026 confermando il trend dell’anno scorso in cui il capoluogo ligure è passato da 564.080 abitanti a 566.247.

A inizio gennaio, secondo l’Istat, a Genova risiedevano 566.247 persone, che a fine febbraio sono diventate 566.569. Avanti a piccoli passi grazie all’immigrazione, a giudicare dai dati.

Da un lato non c’è molto da rallegrarsi: il saldo tra nati e morti è fortemente negativo. In tutto il 2025 la differenza è stata di -4.399. A gennaio 2026 sono morte 746 persone contro 283 nati vivi (-463), mentre a febbraio il saldo negativo è leggermente inferiore: -390 (624 morti e 234 nati vivi). Un gap demografico preoccupante che non fa eccezione rispetto all’Italia mettendo a rischio la tenuta del welfare e del Paese stesso.

In tutta la provincia sono pochissimi i comuni che hanno registrato un saldo demografico positivo nel 2025: Coreglia Ligure, 244 abitanti, ha chiuso con due morti e due nati. Portofino ha un +3 grazie a quattro nascite e un decesso su 351 abitanti. Propata, 113 abitanti, chiude a zero: due nati, due morti. Curiosità: a Leivi sono nate ben 13 femmine contro 6 donne morte con un +7 di saldo demografico che viene però zavorrato dai maschi: 7 nati contro 15 morti.

Il fattore immigrazione

Il saldo positivo totale, per Genova arriva grazie all’immigrazione che in quest’ultimo periodo vince sull’emigrazione: Genova attrae nuovi abitanti più di quanti decidono di lasciarla.

Gli immigrati da altro comune a gennaio sono stati 385, gli emigrati altrove 289 (+96), per quanto riguarda gli immigrati dall’estero il bilancio è ancora più positivo: +278 fatto di 328 immigrati e 50 emigrati. Ci sono poi altri abitanti iscritti e cancellati “per altri motivi” che non incidono sul trend.

Febbraio è sulla stessa linea, con maggiore peso dell’immigrazione estera: 301 immigrati da altro comune, 290 gli emigrati (+11), per quanto riguarda gli immigrati dall’estero sono stati 379 contro i 33 emigrati (+346).

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